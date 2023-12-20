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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في 20 بنكا

صدى البلد

سعر الدولار في مصر رسميا شهد حالة من الاستقرار لم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس الماضي، سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 30.95 جنيه  وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.

وننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم الاثنين في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم الاثنين  في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم في بنوك(الأهلي المتحد، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بي سي HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم البنك الاهلي المصري، وبنك مصر نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء البنك التجاري الدولي نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 

 

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 30.90 جنيه للشراء.

التضخم 

 

أظهرت بيانات من البنك المركزي، الأسبوع الماضي تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر.

وقال البنك المركزي إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.

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