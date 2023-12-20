آليات جديدة.. مصر تكشف مفاجأة عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، إن المباحثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري، مشيرا إلى أن هناك نقطة قد تكون مختلفة في آليات التعامل، ونحن نعمل مع الصندوق بآليات جديدة سيتم إعلانها فيما بعد.

الطروحات الحكومية لسد الفجوة الدولارية

وفي الوقت ذاته، أشار مدبولي الطروحات الحكومية تقوم على الاستفادة من أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، من خلال الجزء النقدي الذي نأخذه من هذه الأصول، يدخل لسد الفجوة الدولارية التي نعاني منها، لافتا إلى أن زيادة العوائد الثابتة والمضمونة، وتوفير فرص جديدة؛ يعود على المواطن المصري.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عقد منذ قليل، أن هذه النوعية من الصفقات، تُدخل عائدا مباشرا ومستمرا على المدى الطويل، وبالتالي يُحسن ذلك من الاقتصاد المصري.