أخبار التوك شو.. أبو العينين يدعو لعقد مؤتمر موسع لعلماء العالم الإسلامي.. مصطفى بكري: المصريون انتخبوا الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

أبو العينين يدعو لعقد مؤتمر موسع لعلماء العالم الإسلامي.. تفاصيل

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن دعوة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلى عقد مؤتمر عالمي موسع يجمع علماء العالم الإسلامي في شتى علوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم صناعات المستقبل وانشاء مراكز بحثية وكليات متخصصة تواكب التطور الحديث .

مصطفى بكري: المصريون انتخبوا الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة، وحرصها على تذليل كل العقبات التي تعيق العملية الإنتخابية، وعملت على تنظيم كل شيء من مساعدة كبار السن.

وزير الري: نتخذ الإجراءات المناسبة حال إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن موقف الدولة المصري واضح من سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن مصر تملك كل الحقوق في الدفاع عن أمنها المائي.

هل ترتفع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟.. التموين تكشف الحقيقة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، مساعد أول وزير التموين، أن أسعار الذهب عالميا سوف تزيد في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تلك الأسعار ستؤثر بشكل كبير على الأسعار المحلية.

استخدموا الكمامات.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل المتحور الجديد من كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المتحور الجديد من كورونا له معدل انتشار كبير، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا أن يصيب من حصل على تطعيم كورونا من قبل.

سفير تركيا بالقاهرة: ندعم موقف مصر بشأن رفض تهجير الفلسطينيين

قال صالح موطلو، سفير تركيا بمصر، إن القمة المرتقبة بين الرئيس السيسي وأردوغان ستتطرق حول الحرب في غزة، وتركيا تحدثت أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر أمر كان يجب إيضاحه، ومصر كان موقفها واضحا للجميع وأوضحته بشكل جلي جدا، ويجب ألا ندع أي جانب يسمح لإسرائيل بإفراغ غزة من سكانها.

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: اتخذنا قرارا بالتوجه للمحكمة الجنائية لكشف جرائم الاحتلال.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن الصحفي الفلسطيني مؤمن بقضيته مهما دفع من ثمن.

بداية من نصف فبراير.. تحذير عاجل من رئيس "تغير المناخ" بشأن فصل الشتاء

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنه وفقا للنماذج الموجودة وارتفاع درجة حرارة سطح البحر المتوسط وهي نقطة هامة في تشكل طقس منطقة شمال أفريقيا أن يكون الشتاء مضطرب نوعا ما، وهذا الاضطراب أصبح جزء أصيل من مناخ مصر في السنوات الأخيرة، مثل عاصفة التنين التي ضربت مصر في مارس 2020، والتي جاءت بكمية أمطار ضخمة للغاية.

العسيلي عن دعوات إلغاء الحفلات: أكل عيشنا وفي ناس مسئولة مننا

الفنان محمود العسيلي، على الدعوات التي تطالب بإلغاء الحفلات تضامنا مع أحداث غزة، قائلا إنه "مع سخونة الأحداث في البداية كان ممكن تلغي حفلات لمدة شهر واثنين.

جمال العدل يكشف معاناة المنتجين: بندفع 200 ألف جنيه عشان نصور قطر

كشف المنتج جمال العدل، عن أن المنتجين يعانون كثيرا في التصوير في العديد من الملفات المختلفة، ويجب العمل على توفير التسهيلات أمام الأعمال الفنية والدرامية في ضوء المبالغ الضخمة التي يتم دفعها في مرافق مختلفة.