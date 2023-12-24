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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أرض مهد المسيح.. لميس الحديدي تقدم حلقة خاصة من بيت لحم

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

 تقدم الإعلامية لميس الحديدي حلقة خاصة وحصرية في ليلة عيد الميلاد، من مدينة بيت لحم الفلسطينية، حيث مهد ميلاد السيد المسيح. 

وتنقل الحلقة ما تعيشه فلسطين المحتلة من حداد وحزن من خلال أنات مدينة بيت لحم، التي تبكي في هذه الأيام بينما كان من الطبيعي أن تحتفل، حيث قررت السلطات الدينية والطوائف المختلفة، والسلطة الفلسطينية ، إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والفرح واقتصار عيد الميلاد على قداسات الصلوات فقط لتكون جميعها موجهة لسكان وشهداء غزة ، ومتضامنة غزة. 

الحلقة الخاصة تنقل صورة حية لبيت لحم بمدينتها القديمة وشوارعها التاريخية المدرجة على قوائم التراث، ونقاط تلاقيها مع مدينة القدس، باعتبارهما مدينتين توأمتين تاريخيا ودينيا وثقافيا واجتماعيا، كما تعرض للمشاهد صورة مفصلة بالشرح والتأريخ لساحة المهد التاريخية ومجمع الكنائس والأديرة في الساحة خاصة كنيسة المهد التي شيدت في موقع ولادة السيد المسيح والمغارة التي ولد فيها ، والمزود الذي وضعته فيه السيدة العذراء قبل انتقالهم الى مصر برفقة يوسف النجار. 

مسؤولين حكوميين

وتقدم لميس الحديدي لقاءات مختلفة مع رجال دين وسياسيين ومسؤولين حكوميين في السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى آراء التجار والعاملين بقطاع السياحة الذين تضررت أعمالهم من الحرب وإلغاء الاحتفالات في بلد يعتمد في الجزء الأكبر من اقتصادها على السياحة.

 يذكر أن برنامج " كلمة أخيرة " تقدمه الإعلامية لميس الحديدي من السبت الى الثلاثاء على شاشة "ON" في تمام التاسعة والنصف مساء.

الإعلامية لميس الحديدي السلطة الوطنية الفلسطينية السلطة الفلسطينية ساحة المهد ميلاد السيد المسيح

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