أخبار السيارات| كيا سبورتاج 2023 كسر زير للبيع بهذا السعر..بـ 150 ألف جنيه اركب سيارة هاتشباك أوتوماتيك.. سعر أرخص سيارة رياضية 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة كيا سبورتاج، واحدة من أبرز الإصدارات التي تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية، حيث تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية المتعددة الاستخدام، ويتم تقديمها رسميًا عبر 6 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يتراوح بين مليون و709 آلاف و900 جنيه، وبين 2 مليون و189 ألفا و900 جنيه، لموديلات 2024.

استطاعت السيارات الكهربائية أن تحقق شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والعربية، نسبة للعديد من المقومات، ويضم السوق المصري عددا من السيارات التي تعتمد على هذه التقنية، وتتنوع من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات والعلامات التجارية أيضا.

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة هاتشباك وبسعر مناسب، حيث تتمتع أغلب تلك الطرازات بحجم متوسط، مع ابعاد خارجية متقاربة نسبيًا، والتي تمنحها الأفضلية في عملية الاصطفاف والقيادة أيضا، إلى جانب القدرات والتجهيزات التي تقدمها كل علامة تجارية.

تعد النسخة تيجو 3 هي أرخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من طرازات الـ SUV، ضمن موديلات 2024، والتي يتم طرحها بالسوق المحلي عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

ظهرت السيارة هيونداي بايون موديل 2022، للبيع على الإنترنت، عن طريق إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

تواصل شركة رينو العالمية عملاق تصنيع السيارات الفرنسية، تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت عن تفاصيل تخص نسختها الجديدة ARKANA، والتي تأتي بإطلالة رياضية تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام.

تواصل شركة لكزس العالمية، من تألقها في مجال السيارات، حيث تقدم باقة من الطرازات القوية والمتنوعة، ومنها النسخة الرياضية RZ موديل 2024، والتي تأتي بقدرات فنية هجينة وعبر نسختين، بالإضافة إلى حزمة من التقنيات والتجهيزات، ومظهر خارجي رياضي.