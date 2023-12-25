قرارات صادمة من بايدن تهدد بتدمير الدولار الأمريكي

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن الولايات المتحدة فقدت هيمنتها الاقتصادية، مشيرا إلي أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يدمر الدولار.

قرارات صادمة من بايدن

وكتب فولودين، عبر “تليجرام”، أن “محاولات استعادتها من خلال إطلاق العنان للصراعات العسكرية والعقوبات والحروب التجارية وتنظيم الهجمات الإرهابية وتدمير الاقتصاد الأوروبي لم تحقق لواشنطن النتائج المرجوة”.

ووصف رئيس مجلس الدوما الروسي، الدولار الأمريكي بأنه الأداة الوحيدة المتبقية للنفوذ الأمريكي، لافتا إلي أن “دولاً أخرى تتخلى عنها بشكل متزايد لأن واشنطن تستخدم الدولار كسلاح في معركة سياسية”.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يحرم بلاده من “ميزتها الأخيرة”، لأن مثل هذه التهديدات لا تبني الثقة في الدولة نفسها ولا في عملتها.

بدأ الاتجاه العالمي نحو استخدام العملات الوطنية في التجارة بدلا من الدولار الأمريكي يكتسب زخما في العام الماضي، بعد أن أدت العقوبات المرتبطة بأوكرانيا إلى عزل روسيا عن النظام المالي الغربي وتجميد احتياطياتها الأجنبية.

وكتب فولودين: “في محاولة لضمان أمنها المالي، ستتخلى الدول الأخرى الآن بشكل أكثر نشاطًا عن الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية”.

وأضاف أنه “وسط العقوبات الشاملة المفروضة على روسيا، والتي أثبتت عدم فعاليتها، فإن الولايات المتحدة تهدد بشكل هستيري بفصل البنوك في جميع أنحاء العالم عن نظامها المالي بسبب انتهاكها”.