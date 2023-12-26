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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. مصر تقترح خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.. وصدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

موجز حدث ليلا
موجز حدث ليلا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، موقف ثنائي الأهلي المصاب من اللحاق بالفريق في مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

فرسة وقشطة والريسة.. كواليس 21 يوما كافحت فيها "الآداب" راقصات وفتيات ليل

21 يوما كشرت فيها مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة عن أنيابها لمكافحة الحرام والممارسات المشبوهة على مستوى عدد كبير من الكباريهات والكازينوهات في أنحاء المحافظة حيث حدد الضباط ساعة الصفر مع منتصف الليل وبدء العمل في تلك الأماكن. 

حادث الشيخ يونس بقنا .. صرف 50 ألف جنيه لأسر المتوفين

قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إن محافظ قنا ، وجه مسئولي التضامن الاجتماعي بسرعة صرف تعويض مالي بقيمة ٥٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و25 ألف جنيه لأسرة كل مصاب، من ضحايا حادث منطقة الشيخ يونس، وفقا للإجراءات القانونية. 

مصر تقترح خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس

اقترحت مصر خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، بحسب تقارير إعلامية مختلفة، لكن من غير الواضح كيف ستستقبلها الأطراف المتحاربة، وفقا لما نشره موقع CNN

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي انعقد، الاثنين، ومن بين مواضيع أخرى، كان من المتوقع أن يناقش الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن، ولم يقر المصدر بالاقتراح المصري المذكور.

أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية كبيرة في هجوم جوي على مدينة فيودوسيا

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا نفذت هجوما جويا على مدينة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، وذلك بعد أن قال حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا إن الهجوم أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء بالبلدة.

حصاد 2023.. أقوى هواتف Oppo أوبو للفئة المتوسطة

توفر شركة Oppo أوبو العديد من الخيارات للمستخدمين وبفئات سعرية متنوعة لتناسب الكثير من المستخدمين، بدءًا من الفئة الرائدة وحتى الهواتف الرخيصة، ولكن تميز هواتفها المخصصة للفئة المتوسطة بالجمع بين السعر المناسب والمواصفات المتميزة.

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

كان لنجوم الزمن الجميل نصيب كبير من المواقف مع المعجبين ظلت عالقة بأذهانهم وأصبحت ذكريات، سواء بسبب التصرفات الغريبة لبعض المعجبين، أو لمواقف محرجة تعرض لها الفنان أمام جمهوره.

 

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