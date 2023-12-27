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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المقاومة تنتصر .. خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حيث تتواصل الحرب على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي، حيث يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال العشرات من المدنيين الفلسطينيين بينهم أطفال وكبار سن في القطاع بحثاً عن عناصر المقاومة، التي كبدت العدو خسائر فادحة.

وأظهرت صور حديثة نشرها عناصر من جيش  الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين داخل مدن غزة، اعتقال عدد من المدنيين الفلسطينيين، بينهم صغار وشيوخ يقدّر عددهم بالعشرات، حيث عمد جيش الاحتلال على تجريدهم من ملابسهم في الطقس البارد في ملعب اليرموك داخل القطاع والذي حولته قوات الاحتلال إلى معسكر اعتقال.

وفي هذا الصدد، تبدأ أعمال لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023م اجتماعاً خاصاً نصرةً لفلسطين وغزة، بمقر البرلمان العربي الساعة العاشرة والنصف صباحا وذلك في إطار التحضير للجلسة الخاصة بالبرلمان العربي المقرر انعقادها يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 م بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاعة الكبرى، تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، بحضور عدد من الشخصيات العربية والدولية لبحث مستجدات الحرب على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية..

لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

غزة الفلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطين تسنيم خيري

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