أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

قدمت تسنيم خيري، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة حيث يُعد متحور "JN.1" تحديًا جديدًا للعالم، والذي يتجاوز تأثيره الجهاز التنفسي المستهدف سابقا في الموجات الوبائية السابقة، ووصل الأمر إلى المعدة بشكل أكبر، محدثًا آلامًا شديدة وقاسية، بما في ذلك القيء والإسهال والغثيان المستمر.

وتشير دراسات جامعة “راش” الأمريكية، إلى أن الأعراض قد تظهر على ما يزيد على 20٪ من المصابين.

إلى جانب الآلام الهضمية، يُشير موقع "Very Well Health" إلى أعراض إضافية تصاحب الإصابة بمتحور "JN.1"، من بينها التهابات حادة في الحلق، وألم العضلات، والإسهال، والغثيان، القيء، التعب الشديد، الصداع، وظهور طفح جلدي.

ويعتبر ظهور الطفح الجلدي على الجلد أحدث تطور في الأعراض، مما يجعل الكشف عن المتحور الجديد أمرًا ذا أهمية خاصة..

لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو