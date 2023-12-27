احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حيث توقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وكشفت خرائط الطقس عن سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، على فترات متقطعة.



وتتوافر فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري، وتمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبري، وتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة..

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