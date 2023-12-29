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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأونروا: الاحتلال أطلق النار على قافلة تابعة لنا كانت متجهة لجنوب غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال متحدث الأونروا في الأراضي، كاظم ألو خلف، إننا نعمل على تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا سيما في رفح وخان يونس.

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ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

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مصر أكتوبر: مقترح وقف العدوان على غزة يعكس جهود القاهرة الرامية للسلام

وأضاف في تصريحات للقاهرة الإخبارية: "فقدنا 142 من زملائنا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، لافتا إلى أن: "الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على قافلة تابعة لنا كانت متجهة من شمال غزة إلى جنوبه".

وأشار إلى أن: "50% من مرافقنا تعرضت للضرر جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة"، موضحا: "70% من موظفينا في قطاع غزة نازحون و125 مرفقا تابعا لنا تعرضت للضرر جراء القصف الإسرائيلي".

واسترسل: "لدينا 196 مرفقا في قطاع غزة تحولت 156 منها إلى مراكز لإيواء النازحين"، مشيرا: إلى أن "البيئة في قطاع غزة مؤهلة لانتشار كثير من الأمراض والأوبئة".

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