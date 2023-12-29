الأونروا: الاحتلال أطلق النار على قافلة تابعة لنا كانت متجهة لجنوب غزة

قال متحدث الأونروا في الأراضي، كاظم ألو خلف، إننا نعمل على تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا سيما في رفح وخان يونس.

وأضاف في تصريحات للقاهرة الإخبارية: "فقدنا 142 من زملائنا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، لافتا إلى أن: "الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على قافلة تابعة لنا كانت متجهة من شمال غزة إلى جنوبه".

وأشار إلى أن: "50% من مرافقنا تعرضت للضرر جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة"، موضحا: "70% من موظفينا في قطاع غزة نازحون و125 مرفقا تابعا لنا تعرضت للضرر جراء القصف الإسرائيلي".

واسترسل: "لدينا 196 مرفقا في قطاع غزة تحولت 156 منها إلى مراكز لإيواء النازحين"، مشيرا: إلى أن "البيئة في قطاع غزة مؤهلة لانتشار كثير من الأمراض والأوبئة".