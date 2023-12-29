مفاجأة مدوية| كولر يوافق على رحيل نجم الفريق في يناير

وافق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على رحيل أحد لاعبي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية، عبر حسابه على "فيس بوك" خاص - كولر يوافق علي رحيل صلاح محسن واللاعب يقترب من الدخول في صفقة تبادلية مع عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر".

ونجح الأهلي في تحقيق لقب السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4 / 2 في نهائي مباراة السوبر المصري للأبطال، بعدما سبق وحقق اللقب 13 مرة من قبل.

ومن المقرر أن يحصل فريق الكرة على راحة سلبية لمدة لا تقل عن أسبوع أو عشرة أيام، خاصة أن المنافسات المحلية والقارية ستتوقف طوال الفترة المقبلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024.