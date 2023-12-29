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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدًا.. انطلاق امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء

صورة ارشيفية للامتحانات
صورة ارشيفية للامتحانات الأزهرية

أنهت منطقة جنوب سيناء الأزهرية كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها " العلمي والأدبي" ‏للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا السبت.

وقال مضر عبد السميع نوار، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إنه جرى تجهيز اللجان، وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها ‏بالتعاون مع مديرية الأمن، وأيضا تشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، ‏والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة، بالتعاون مع مديرية الصحة، للحفاظ  على أمن وسلامة الجميع.‏

وأوضح مدير عام المنطقة الأزهرية في تصريح اليوم، أن  الامتحانات تنطلق غدا في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم  الثلاثاء الموافق  9 يناير المقبل.
وأكد أن طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي يؤدون  غدًا الامتحان في مادتي الفقه وعلم النفس، ‏بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب ‏المثلثات.

وتابع : أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي فيؤدون الامتحان في مادتي الفقه ‏والعروض والقافية، بينما ‏يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي ‏الفقه والجبر. 

وأشار إلى أنه جرى  التأكيد على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏وانضباط سير الحضور والانصراف لجميع المشاركين في الامتحانات، والعمل ‏على توفير كافة لاحتياجات اللازمة  الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء للطلاب، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.‏

جنوب سيناء الامتحانات الأزهرية الفصل الدراسي السبت

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