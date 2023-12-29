تعليق غير متوقع من نجم الأهلي بعد هجوم إمام عاشور على رضا عبد العال

علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، على تصريحات وهجوم إمام عاشور على رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات تلفزيونية: “طبيعي يكون هناك انتقادات من النجوم السابقين للاعبين؛ بسبب الأداء”.

وأضاف: "لكن على اللاعب أن يرد على المنتقدين في الملعب؛ لأن الجميع سيتحدث، والجميع سيقول رأيه، وأنا أيضا أفعل ذلك».

وواصل :"أقول لرضا عبدالعال لا تحزن على تصريحات إمام عاشور، وطبيعي أن اللاعب يرد على هجوم عليه لأنك طالما انتقدته؛ سيرد".

واختتم إبراهيم سعيد، قائلا: "العالم تطور حاليا وأصبحت هناك منصات عديدة ومنابر عديدة للرد، وطبيعي ان الجميع يرد، وأنا شخصيا لو انتقدت أي لاعب ورد عليا؛ لن أحزن أو أزعل، لأن حقه يرد".

وهاجم إمام عاشور، بعد مباراة نهائي كأس السوبر المصري، رضا عبد العال، قائلا: “منظومة الأهلي تمنعني أرد علي واحد مسمي نفسه الهجاص”.

ورد رضا عبد العال، على إمام عاشور، قائلا: “أنت لاعب وشك نحس، الأهلي والفريق خسر بطولتين بعد ما انتقلت ليهم”.