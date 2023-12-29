حارس الأهلي السابق يعقد قرانه بحضور نجوم الرياضة.. صور

احتفل أمير عبدالحميد حارس مرمي الأهلي السابق، بعقد قرانه، مساء اليوم، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

شهد عقد قران أمير عبد الحميد حضور العديد من نجوم كرة القدم والفن في مقدمتهم «وائل رياض شيتوس، حسن مصطفي، إبراهيم سعيد، طاهر أبو زيد، مجدي عبد الغني، نادر السيد، محمد عبد المنصف، أمح الدولي، خالد بيبو»، وتعتبر هذه هي الزيجه الثانية للحارس الدولي المعتزل.

يذكر ان أمير عبد الحميد حصد العديد من البطولات مع النادي الأهلي المصري، حيث حصل على الدوري 6 مرات، حقق كأس مصر 4 مرات، فيما توج بالسوبر المصري في 5 مناسبات، كما حصل على دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة،0 والسوبر الإفريقي مرتين.