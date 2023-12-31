تحركات قوية تضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

سجلت أسعار الذهب رقما تاريخيا خلال 2023، بارتفاع تجاوز ال ١٦٠٠ جنيها، وهناك العديد من الأسباب وراء هذا الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب كان أهمها ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال أول 9 أشهر من العام بمقدار 46.4 طن، بنسبة ارتفاع 20.5% مقارنة بمجمل مشتريات الذهب لعام 2022 عند 38.5 طن ذهب.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميا، مستهل تعاملات الخميس الماضي2063 دولارا.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل بيع 2,691 شراء 2,717

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشار إلى بيع 3,140 شراء 3,170

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا فسجل بيع 3,589 شراء 3,623 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 25,360 جنيه

أسعار الذهب اليوم