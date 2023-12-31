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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحركات قوية تضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب رقما تاريخيا خلال 2023، بارتفاع تجاوز ال ١٦٠٠ جنيها، وهناك العديد من الأسباب وراء هذا الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب كان أهمها ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال أول 9 أشهر من العام بمقدار 46.4 طن، بنسبة ارتفاع 20.5% مقارنة بمجمل مشتريات الذهب لعام 2022 عند 38.5 طن ذهب. 

 سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميا، مستهل تعاملات الخميس الماضي2063 دولارا.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار. 

أسعار الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

الجنيه الذهب يتخطى 25 ألفا.. سعر المعدن الأصفر في مصر اليوم 31-12-2023

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل بيع 2,691 شراء 2,717

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشار إلى بيع 3,140 شراء 3,170

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا فسجل بيع 3,589 شراء 3,623 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 25,360  جنيه

أسعار الذهب اليوم  

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
اسعار الذهب عيار 24بيع 3,589 شراء 3,623
اسعار الذهب عيار 22بيع 3,290 شراء 3,321
اسعار الذهب عيار 21بيع 3,140 شراء 3,170
اسعار الذهب عيار 18بيع 2,691 شراء 2,717
اسعار الذهب عيار 14بيع 2,093 شراء 2,113
اسعار الذهب عيار 12بيع 1,794 شراء 1,811
الاونصةبيع 111,605 شراء 112,671
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 25,120 شراء 25,360
الكيلوبيع 3,588,571 شراء 3,622,857
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