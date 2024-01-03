تخطى الـ 90 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة أنابيلا هلال الذهبية

خضعت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال لجلسة تصوير جديدة، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة جريئة وجذابة.

تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال

وظهرت أنابيلا هلال، وهي ترتدي فستان من قطعتين باللون الذهبي بتوب مكشوف من منطقة الظهر وبشراشيب من منطقة الخضر جيب قصير من نفس لون التوب وبشراشيب ايضا من الأطراف، واختارت حذاء مكشوف باللون الأسود.

وكان توب وجيب أنابيلا هلال من تصميم دار الأزياء Rabanne ، وقد وصل سعر التوب إلى 4,403 ريال سعودي، أي ما يعادل 36,278 جنيه مصري، وقد وصل سعر الجيب إلى 6,723 ريال سعودي، أي ما يعادل 55,393 جنيه مصري، اي ان مجموع إطلالتها 91,671.

وقامت أنابيلا هلال بلم خصلات شعرها ورفعها إلى الأعلى بتسريحة انسيابية وناعمة.

أكملت انابيلا هلال إطلالتها بالاعتماد على الألوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الأسود، والماسكرا، والآي شادو بطريقة السموكي أيز بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف أنابيلا في إرتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت الظهور بلوك لافت وساحر.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال