بيان شديد اللهجة من الخارجية المصرية بشأن تهجير الفلسطينيين وعنف المستوطنيين

شددت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الخارجية، إن القاهرة ترفض كافة صور تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

كما حثت على أهمية وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

وأكدت على أن أمن الملاحة في البحر الأحمر ضرورة لانسياب وأمن حركة التجارة العالمية.

وقد أبلغت مصر ، إسرائيل أنها قررت تجميد جهود الوساطة في أعقاب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري على الأراضي اللبنانية، حسبما أفادت القناة السابعة العبرية اليوم الأربعاء.

وأفادت التقارير، أن القاهرة أعربت عن استيائها الشديد لإسرائيل، التي قررت اغتيال المسؤول الكبير في حماس، بينما تعمل مصر على زيادة جهود الوساطة.

ونفذت إسرائيل ضربة بثلاثة صواريخ من طائرة مسيرة استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن سقوط 6 قتلى وإصابة 11 آخرين.

وأكدت حركة حماس ، اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري، مع اثنين من قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس.