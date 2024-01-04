الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التعاقد على بيع العقارات بالمخالفة

يلجأ الكثيرون من أصحاب العقارات لبيعها أو تقسيمها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وواجه القانون هؤلاء بعقوبات رادعة تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه.

في هذا الصدد، نصت المادة 15 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من القانون.



ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.

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عقوبة المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف حكم المادة 15 من هذا القانون.