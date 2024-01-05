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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ 1800 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمواطنين الراغبين فى شراء الشبكة وأيضا بالنسبة للراغبين فى الاستثمار خاصة أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي .

استقرار أسعار الذهب

وتشهد أسعار الذهب علي مدار اليومين الماضية حالة استقرار نسبية بعد الإرتفاع الذي سجله المعدن الأصفر منذ أكتوبر نتيجة الحرب فى غزة ليستقر اليوم عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق عند 3,190 جنيها للجرام فيما بلغ عيار 12 حوالي 1800 جنيها.

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بعد ارتفاع الدولار عالميا.. أسعار الذهب تتجه إلى انخفاض أسبوعي

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انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. شاهد

أسعار الذهب اليوم

فيما بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية ما يلي :-

عيار 24 بيع 3,611 شراء 3,646
عيار 22 بيع 3,310 شراء 3,342
عيار 21 بيع 3,160 شراء 3,190
عيار 18 بيع 2,709 شراء 2,734
عيار 14 بيع 2,107 شراء 2,127
عيار 12 بيع 1800 شراء 1,823
الأونصة بيع 112,315 شراء 113,382
الجنيه الذهب بيع 25,280 شراء 25,520
الكيلو بيع 3,611,429 شراء 3,645,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوي العالمي يتجه الذهب إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي في شهر، إذ تلقى الدولار دعما من انحسار توقعات الخفض المبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين يترقب المستثمرون تقرير توظيف رئيسي في وقت لاحق اليوم سعيا لمزيد من المؤشرات حول الفائدة.


ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو 2023، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أمس الخميس تراجع عدد الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، وأن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا أكبر من العاملين مما كان متوقعا في ديسمبر.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر إحساسا متزايدا بين صناع السياسات بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، لكنهم أشاروا إلى درجة عالية من الضبابية حول توقعات خفض الفائدة.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر في وقت لاحق اليوم بحثا عن مزيد من المؤشرات.

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400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

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أسعار الذهب في مصر.. ارتفاع سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة 5-1-2023

فيما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2054.10 دولار للأونصة. وانخفض بنسبة 0.8 % تقريبا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2053.00 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 23.13 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 953.61 دولار.

وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 1044.23 دولار للأونصة بعد انخفاض دام 8 جلسات.

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