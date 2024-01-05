توك شو| السيسي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد.. مفاجأة بأسعار الذهب واحزورا تقلبات الطقس

شهدت أخبار التوك شو، عدد من القضايا والآراء الساخنة التي شغلت بال الرأي العام، وجاء على رأس القضايا التي تم التحدث عنها القضية الفلسطينية، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونقلت فضائية أكسترا نيوز، من غرفة الأخبار ما حملته برقية الرئيس، حيث بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارة وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الى أقباط مصر بالخارج بمناسبة الاحتفال بالعيد الميلادي المجيد.

لذهب..قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن من الشبورة المائية التي ستؤثر على البلاد بعد 24 ساعة من الآن، وقالت: "البلاد ستتأثر غدًا وبعد غد، بـ شبورة ستصل لـ حد الضباب، ولذلك ننوه بهذا الأمر العاجل".

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، أنه حذر من ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه يجب مواجهة الأسواق الحرة، وأن يكون هناك رقابة على الأسواق، حتى يكون هناك تحديد لـ السعر.

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إنَّ المواطنين من أهالي سيناء يجنون خلال هذه الأيام ثمار التنمية وجهود الدولة في الرعاية الصحية وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، كرابع محافظة يتم تغطيتها بهذه المنظومة على مستوى الجمهورية.

إكسترا نيوز تعرض تقريرا مصورا عن رئيس الحكومة الكويتية الجديدة

عرضت فضائية إكسترا نيوز تقريرا متلفزا يكشف معلومات عن محمد صباح السالم الصباحرئيس الحكومة الكويتية الجديد.

عرضت فضائية إكسترا نيوز تقريرا متلفزا يكشف معلومات عن محمد صباح السالم الصباحرئيس الحكومة الكويتية الجديد.

قال الدكتور إحسان الخطيب استاذ العلوم السياسية، إنه منذ بداية الحرب على غزة، الموقف الامريكي كان واضحا من البداية فهناك دعم غير محدود لإسرائيل وتزويدها بكميات هائلة من القذائف والصواريخ، بالاضافة الى الحماية الدولية التي تسمدها.

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية إن التأثير المصري ينبع من هذه المواقف السابقة للدولة المصرية، فمصر تري خطورة موقف التهجير القسري للفلسطينين ، مؤكدا على رفض مصر نهائيا لفكرة التهجير القسري والمخطط الإجرامي الخبيث من إسرائيل مصر ترفضه تماما منذ البداية فالقيادة المصرية اكدت على ذلك واعتبرته خطا أحمر لا يمكن المساس به.

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن نوة الفيضة الصغرى من الموجات الشديدة في فصل الشتاء ويصاحبها أمطار، وطقس بادر جدا وانخفاض في درجات الحرارة، لافتًا إلى أن النوات تحدث في مواسم مختلفة على مدار العام وليس فصل الشتاء فقط.

تحدث الكابتن عاصم السعدني، مدير بطولة أفريقيا لكرة اليد، عن استعدادات منتخب مصر لـكرة اليد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.