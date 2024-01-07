عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حالة المرور الآن.. استقرار الحركة على الطرق الصحراوية والسريعة والرئيسية

الطرق الصحراوية
الطرق الصحراوية

تستقر حالة المرور الصباحية اليوم الأحد، على كافة الطرق الصحراوية والرئيسية والمحاور الرابطة بين القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى، حيث يشهد الطريق الدائري استقرار في حالة المرور مع عدم وجود بلاغات أو إخطارات بوقوع حوادث أو مؤثرات على الحركة المرورية.

تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث الذكرى الثالثة للثورة

تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية داعش أكتوبر

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهمين اثنين في داعش حلوان

إعادة محاكمة متهمين في قضية داعش حلوان .. اليوم

حالة المرور الآن على الطرق الصحراوية

ويشهد الطريق استقرار في حالة المرور على كافة الأنحاء، حيث تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري بكاقة القطاعات، كما تستقر حالة المرور على الطريق الدائري الاوسطي وايضا الطريق الدائري الاقليمي، والطرق الصحراوية والرئيسية والمحاور الناقلة للحركة بين القاهرة والجيزة والطرق السريعة.

حيث تستقر الحالة المرورية الصباحية على الطريق الدائري بقطاعاته في القاهرة والجيزة والقليوبية، ويشهد الطريق استقرار في حالة المرور بمناطق كورنيش المعادي وأثر النبي حتى البساتين، وفي التقاطع مع طريق الأوتوستراد وصولا إلى مناطق القطامية، وكذا استقرارا في حركة المرور بمناطق القاهرة الجديدة وحتى منطقة السلام ووصولا إلى مناطق المرج ومؤسسة الزكاة، وأيضا التقاطع مع طريق الإسكندرية الزراعي، ومرورا بمناطق مسطرد وباسوس وحتى منطقة الوراق.

وكذلك تستقر حالة المرور على الطريق الدائري على مناطق إمبابة وبشتيل وحتى التقاطع مع محور 26 يوليو، وحتى مناطق صفط اللبن ووصولا إلى محور المريوطية ثم منطقة الكونيسة والمنيب، فيما تستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري الإقليمي بكامل قطاعاته، وكذا الطريق الدائري الأوسطي بنطاق أكتوبر والجيزة وحتى حلوان و15 مايو وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة والطرق الصحراوية، مع استقرار حركة المرور على محور 26 يوليو في الإتجاهين القادم والمتجه من الشيخ زايد والطريق الصحراوي باتجاه ميدان لبنان والطريق الدائري والعكس.

وشهدت حركة المرور استقرارا على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق الواحات، وأيضا طريق القطامية - العين السخنة، وطريق السويس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق الشيخ فضل، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا وطريق القصير مرسى علم، وطرق محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء الرئيسية.

وتستقر حركة المرور على محور شبرا - بنها الحر، ومحوري الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، وكوبري 6 أكتوبر بالإتجاهين، لا سيما كوبري 15 مايو، وكوبري الجامعة، وأيضا كوبري قصر النيل وكوبري عباس، لتستقر الحالة المرورية على الكباري الواصلة بين القاهرة والجيزة.

الطوارئ والمرور والنجدة

وخصصت الإدارة العامة للمرور رقم 01221110000 للإغاثة المرورية، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180
- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444
- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122
- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166
- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364
- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258
- رقم مرور أكتوبر 38355532

المرور الحالة المرورية - رقم شرطة النجدة الطريق الدائري الاوسطي الطريق الدائري الاقليمي الطريق الدائرى نشرة المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. و7 مليارات حصيلة اليوم الأول

موضوعات متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث الذكرى الثالثة للثورة

تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية داعش أكتوبر

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهمين اثنين في داعش حلوان

إعادة محاكمة متهمين في قضية داعش حلوان .. اليوم

23 يناير.. الحكم فى دعوى إعادة محاكمة متهم بأحداث شغب السلام

إعادة محاكمة متهم في خلية السويس الإرهابية .. اليوم

إعادة محاكمة شخص لاتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة

تأجيل إعادة محاكمة متهم في «أحداث عنف الطالبية» للمرافعة

ترشيحاتنا

الجيش التركي يقصف شمال العراق.. ماذا يحدث هناك

ننشر الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

الاتحاد السكندري: الزمالك لم يطلب التعاقد مع هشام صلاح.. ولا نية لرحيل مابولولو

يجب أن نفعل ذلك.. بن جفير المتطرف يجدد دعوته لتهجير الفلسطينيين

مزايا لأصحاب المعاشات فى 2024..تسهيلات لأجور السفر بطائرات مصر للطيران بقانون التأمينات

جسمه زجاجي بيتكسر.. الحاجة زينب بتشيل ابنها على كتفها لحد الجامعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

طبيبة تكشف حقيقة احتواء نوع حليب علي دهون مخالفة

فيديو

أبطال الإسكندراني يكشفون كواليس الفيلم.. تفاصيل

هالة صدقي تفجر مفاجأة بشأن الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة

بلع لسانه واتخنق.. أحمد السقا ينقذ مصورا من الموت.. تفاصيل بالفيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ