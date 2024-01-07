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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شوهت العمل الأصلي.. تقرير لجنة الخبراء يفضح رسومات الفنانة التشكيلية غادة والي

واقعة رسومات غادة
واقعة رسومات غادة والي

حصل موقع صدى البلد عل  تقرير لجنة الخبراء في قضية غادة والي، التي حملت رقم 18 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، حيث تضمن تقرير اللجنة المنتدبة من جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية بوزارة الثقافة، مفاجآت عديدة في الواقعة.

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تقرير لجنة الخبراء في قضية الفنانة غادة والي

أوضح تقرير اللجنة الثلاثية أنها تشكلت برئاسة مدير عام المكتب الفني والخبير بالمحاكم الاقتصادية، وعضوية مدير الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بوزارة الثقافة، ومحقق السياسات التجارية الدولية بقطاع الاتفاقات والتجارة بوزارة التجارة والصناعة؛ لفحص المستندات الإلكترونية والموقع الإلكتروني لبيان ما إذا كانت الرسومات المنسوبة للفنانة التشكيلية غادة والي قد تم نسخها أو تقليدها من رسومات فنان روسي من عدمه وتحديد مناط النسخ والتقليد وأوجه الشبه والاختلاف إن كانت.

وأوضح التقرير، أنه تم تقسم مأمورية الخبراء في واقعة الفنانة التشكيلية غادة والي إلى عناصر فحص المستندات الإلكترونية المرفقة بملف القضية، وبيان ما إذا كانت الرسومات تخضع للحماية من عدمه، وبيان ما إذا كانت الرسومات تم نسخها أو تقليدها من رسومات الفنان الروسي جورجي كوراسوف من عدمه وتحديد أوجه الشبه والاختلاف، وعما إذا كان نسخها وتقليدها وبيعها وعرضها في مكان عام يشكل تعديا على حقوق الملكية الفكرية من عدمه.

وتضمن تقرير لجنة الخبراء في قضية الفنانة التشكيلية غادة والي «نود أن نضع تحت بصر النيابة العامة المفاهيم والمسلمات الحاكمة لموضوع القضية والمتمثلة في أن المصنف قد عرفه القانون بأنه كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه، والابتكار هو الطابع الإبداعي، والمؤلف هو الشخص الذي يبتكر المصنف والمصنف المشتق هو الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية والفلكلور الوطني هو كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعبي.

وأشار إلى أنه تم فحص المستندات الورقية المتضمنة صورة ضوئية من اتفاقية خدمات الاتصالات المحررة باللغة الإنجليزية، وصورة ضوئية من ترجمة الاتفاقية و2 صورة ضوئية من على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنان الروسي وصور ضوئية من الرسومات محل القضية، وصور ضوئية من إيميلات متبادلة بين مسئولي شركة غادة والي والشركة الأخرى.

وقالت اللجنة إنه يتم تصنيف الرسومات موضوع القضية سواء الخاصة بالفنان الروسي أو الفنانة غادة والي بأنها مصنفات الفن التشكيلي وهي من المصنفات المشمولة بالحماية القانونية، والمصنفات تتمع بالحماية القانونية بمجرد النشر والإتاحة للجمهور، ولا يتطلب ذلك إجراءات إدارية، أو قيد، أو إيداع في سجل.

وفيما يتعلق بالمؤلف الروسي، تنص المادة، على مبدأ المساواة بين المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ومن ثم تتمتع رسومات الفنان الروسي بالحماية المقررة، ويتمتع مؤلفها بالحماية القانونية.

نسخ وتقليد

وقال التقرير إن الاختلافات بين اللوحات الفنية الخاصة بالفنان الروسي جوجي كوراسوف الأصلية، واللوحات الخاصة بالفنانة غادة والي، تتمثل في اختلاف الألوان، من تغيير بشرة الفتيات خلال الرسومات، وبعض الاختلافات الحركية، وهو ما ترى اللجنة أنه يعد تشويها للعمل الأصلي، ويتضح أن اللوحات والرسومات المنسوبة إلى غادة والي، تعد نسخا وتقليدا لمصنفات الفنان الروسي، وهو ما يعد اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

واطلعت اللجنة، على الاتفاقية المبرمة بين شركة SAE، والهيئة القومية للأنفاق، حيث رغبت الشركة في الترويج للثقافة المصرية في محطات المترو التابعة للمشروع، وتعاقدت بموجب هذه الاتفاقية مع شركة غادة والي؛ باعتبارها شركة متخصصة، ذات خبرة في خدمات الاتصالات؛ للقيام بالترويج للثقافة المصرية.

وانتهى تقرير لجنة الخبراء، إلى أن الرسومات محل الشكوى، وعددها 3، المنسوبة للفنانة غادة والي، والتي تم وضعها في محطة المترو بكلية البنات، تفتقد الابتكار والطابع الشخصي؛ كونها منسوخة ومقلدة لرسومات الفنان الروسي، وأن ما حدث يعتبر تشويها للعمل الأصلي، ويحوي ثمة مخالفة للقانون، فمتى عجزت غادة والي عن تقديم ما يفيد بوجود ترخيص من صاحب الحق؛ فإنها تعد مرتكبة لجريمة من جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف.

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