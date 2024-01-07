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تحقيقات وملفات

كفى جراحًا في قلب وائل الدحدوح| استشهاد 5 من أسرته ومطالب بـ إجلاء المراسل الأبرز في غزة .. وهكذا ودع أخر أبنائه

استشهاد نجل وائل
استشهاد نجل وائل الدحدوح

استش.هاد نجل وائل الدحدوح.. است.شهد اليوم 7 من يناير الجاري، الصحفي حمزة الدحدوح الابن الأكبر للصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة، في غزة بقصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي القطاع، ليقع الخبر كالصاعقة علي الصحفي وائل الدحدوح الذي كان فقد معظم أفراد أسرته، من بينهم زوجته واثنين من ابنائه وحفيده، جراء استهداف الاحتلال لمنزل عائلته قبل أسابيع.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستش.هاد الصحفي حمزة 29 عامًا نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.  

ماضون رغم الحزن والفقد

وحرص الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، علي نعي نجله حمزة الدحدوح في تصريحات له عقب وداعه، وقال وائل الدحدوح عقب استشهاد نجله: “ماضون رغم الحزن والفقد، باقون على العهد في هذا الطريق الذي اخترناه طواعية وسقيناه بالدماء”.

وأضاف وائل الدحدوح، أن الإنسان يحزن ويتألم للفقد فكيف إذا كان الولد البكر، ولفت الدحدوح إلى أن نجله حمزة كان كل شي بالنسبة له، وأن الدموع هي دموع الحزن والفراق وليست دموع الخوف والجزع.

وعقب الدحدوح: "هذا الحال وواقع الفلسطينيين الذين يودعون أحبابهم الشهداء، أتمنى أن تكون دماء ابني حمزة آخر الدماء من بين الصحفيين والناس في القطاع”.

وائل الدحدوح برفقه نجله حمزة
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