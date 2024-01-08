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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هبوط أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالأسواق.. وهذا سعر البيض

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأثنين 8 يناير 2024، هبوطًا طفيفا في بورصة الدواجن والمحال التجارية، إذ تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو جنيه واحد، بينما استقر سعر كيلو الدواجن الأمهات بنحو 55 جنيهًا للكيلو 
 

أسعار الدواجن اليوم 

 

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  67 جنيها، بعدما سجلت أمس 67 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، ،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها. 

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 71 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 76 جنيها. 

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر  110. 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  125 ل 135 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 140 جنيها.
 

وقال الدكتور مجدي القاضي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، إن صناعة الدواجن محصلة لسلسلة إنتاجية مكونة من الأعلاف والأدوية واللقاحات وعوامل تربية أخرى مثل التدفئة والعمالة، وأي اختلال في أي عنصر يؤدي إلى إفساد هذه الصناعة.

 

مشكلات اقتصادية 

 

وتابع «القاضي»، خلال تصريحات تليفزيونية أن مصر تعاني خلال الفترة الأخيرة من مشكلات اقتصادية تتعلق بتوفير العملة الصعبة، والكثير من عناصر تصنيع الأعلاف تستورد من الخارج، وهذا يؤثر على أسعار الأعلاف.

وأضاف أن زراعة مكونات الأعلاف في مصر ممكنة، ولكن هناك ضرورة لدراسة هذا الأمر، فزراعة الذرة في حاجة إلى أرض خصبة، كما أن التوسع في زراعة الذرة من شأنه أن يؤثر على زراعة الكثير من المحاصيل الأخرى نتيجة محدودية الأرض الخصبة والمياه .

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