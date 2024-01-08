خلال العام ..الكهرباء تستهدف زيادة الطاقة المولدة إلى 228 مليار ك وس

يهتم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030

وقال وزير الكهرباء أن القطاع اتخذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيراً إلى أنه تم الوصول حالياً مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لاسعار تنافسية فى هذا المجال ( سعر 2 سنت دولار / ك.و.س لمشروعات الطاقة الشمسية p.v ، وكذا بسعر 2.45 سنت دولار / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح

واكد الدكتور شاكر ان التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد يضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأكد شاكر أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة

خطة الكهرباء 2023-2024

من ضمن الخطط العاجلة لقطاع الكهرباء عام2023- 2024

تنفيد استثمارات بنحو 81.4 مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة منها

استثمارات عامة بحوالي 69.4 مليار جنيه بنسبة 85% في خطة عام 2023-2024

تحقق هذه الاستثمارات ناتجا قدره 203 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 21% عن عام 2020-2023

من المتوقع أن ترتفع الطاقة الكهربائية المولدة لتصل إلى 228 مليار ك وس، وترتفع نسبة

الطاقة المتجددة إلى 11.8% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2023-2024.



كما تتضمن خطة عام 2023-2024 الانتهاء من مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج

السويس قدره 250 ميجاوات واستكمال تنفيذ الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة ( 20 ميجاوات)

والزعفرانة بطاقة (50 ميجاوات) واستكمال تجهيز الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة

الشمسية بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غرار مجمع "بنيان

للطاقة الشمسية غرب أسوان.