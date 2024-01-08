عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال العام ..الكهرباء تستهدف زيادة الطاقة المولدة إلى 228 مليار ك وس

صدى البلد

 يهتم  قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030

 وقال وزير الكهرباء أن  القطاع اتخذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع  وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيراً إلى  أنه تم الوصول حالياً مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لاسعار تنافسية فى هذا المجال ( سعر 2 سنت دولار / ك.و.س لمشروعات الطاقة الشمسية p.v ، وكذا بسعر 2.45 سنت دولار / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح

txt

الفرق بين عداد الكهرباء الكودي ومسبوق الدفع

txt

الكهرباء: مكاتب استشارية عالمية لمتابعة مشاريع الربط مع دول الجوار

txt

الكهرباء توضح كيفية غسل الخطوط الهوائية وصيانتها

واكد الدكتور شاكر ان التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد يضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأكد شاكر أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة

خطة الكهرباء 2023-2024

من ضمن الخطط العاجلة لقطاع الكهرباء عام2023- 2024
تنفيد استثمارات بنحو 81.4 مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة منها
استثمارات عامة بحوالي 69.4 مليار جنيه بنسبة 85% في خطة عام 2023-2024
تحقق هذه الاستثمارات ناتجا قدره 203 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 21% عن عام 2020-2023
من المتوقع أن ترتفع الطاقة الكهربائية المولدة لتصل إلى 228 مليار ك وس، وترتفع نسبة
الطاقة المتجددة إلى 11.8% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2023-2024.

كما تتضمن خطة عام 2023-2024 الانتهاء من مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج
السويس قدره 250 ميجاوات واستكمال تنفيذ الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة ( 20 ميجاوات)
والزعفرانة بطاقة (50 ميجاوات) واستكمال تجهيز الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة
الشمسية بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غرار مجمع "بنيان
للطاقة الشمسية غرب أسوان.

الكهرباء إنتاج الطاقة الكهربائية الطاقة الجديدة والمتجددة وزير الكهرباء الطاقة المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 600 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب بعد طرح شهادات الـ27%

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

دولي بمعنى الكلمة.. فرج عامر يتغزل بنجم منتخب مصر

مودرن فيوتشر يضم ثلاثي الأهلي مقابل عمر كمال عبد الواحد

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

الخطيب زعل.. لاعب الأهلي السابق يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

هبوط أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالأسواق.. وهذا سعر البيض

ترشيحاتنا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

خلال العام ..الكهرباء تستهدف زيادة الطاقة المولدة إلى 228 مليار ك وس

ميدو: مباراة تنزانيا مفيدة للمنتخب

وفر فلوسك..أفضل هواتف iPhone بسعر رخيص

هل بدأت الحياة على الأرض أم النجوم؟.. الإجابة صادمة

تخفيضات 40%.. الداخلية تعلن خبرا سارا للموطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبنهايمر يتفوق على باربي.. قائمة جوائز جولدن جلوب 2024

للطرق تنظيف الفراخ للتخلص من زفارته

خسيت بسبب ركبتي.. إطلالات إلهام شاهين بعد فقدان الوزن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اكثر من فنجان قهوة

فيديو

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ