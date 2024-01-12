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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

عواصف
عواصف

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد في ذروة فصل الشتاء، موضحة أن شهر يناير وفبراير هما ذروة الشتاء بمصر.

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تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية وأمطار في 6 محافظات

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عواصف رملية وترابية الخميس والجمعة .. الأرصاد تحسم الجدل

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الجميع يشعر بخفض درجات الحرارة، فترة النهار والليل، وهناك كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

ولفتت إلى أن أن البلاد تتأثر بـ نشاط رياح، وهذا موجود خلال الفترة الحالية، وأن كميات الأمطار اليوم الجمعة ستكون بين المتوسطة لـ الخفيفة، وهناك انخفاض في قيم درجات الحرارة في الليل وصل لـ 17 و18 درجة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في الأسبوع الماضي، كانت الأجواء مميزة، ولكن بشكل عام شتاء هذا العام سيكون مثل شتاء العام الماضي.

عواصف رملية وترابية بعد ساعات

 

وأوضحت أن الشتاء سينتهي في يوم 21 مارس، ولكن البلاد ستتعرض يومي السبت والأحد أي بعد ساعات لـ رياح وعواصف رملية وترابية، وسيكون هناك فرص أكبر لـ الأمطار وستكون غزيرة في بعض الأماكن.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:


العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
العاصمة الإدارية 18 10
6 أكتوبر 17 10
بنهــــا 18 11
دمنهور 17 11
وادي النطرون 19 10
كفر الشيخ 18 12
المنصورة 17 11
الزقازيق 18 11
شبين الكوم 18 11
طنطا 17 11
دمياط 18 11 
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 18 11
السويس 18 11
العريش 19 8
رفح 18 8
رأس سدر 20 9
نخل 19 3
كاترين 12 2
الطور 20 12
طابا 18 11
شرم الشيخ 23 15
الإسكندرية 18 11
العلمين الجديدة 17 10
مطروح 17 10
السلوم 17 9
سيوة 16 6
رأس غارب 21 14
الغردقة 23 15
سفاجا 20 13
مرسى علم 23 15
شلاتين 25 20
حلايب 23 18
أبو رماد 23 18 
رأس حدربة 22 19
الفيوم 18 8
بني سويف 19 8
المنيا 18 6
أسيوط 18 5
سوهاج 19 9
قنا 20 9 
الأقصر 21 9
أسوان 22 9
الوادى الجديد 21 6
أبوسمبل 22 10

 

الأرصاد الأرصاد الجوية ذروة فصل الشتاء درجات الحرارة عواصف رملية عواصف رملية وترابية

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