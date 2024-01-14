علاقة غير شرعية ورشوة .. قضية مسئول كبير في قبضة أمن الدولة

أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظفا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسبا بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندسا مدنيا ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته.

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته ابتياع المتهمة السادسة ( عشيقته) بتـاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۷ سـيـارة من طراز "أودي" للمتهم الأول بمبلغ مليون ومائة ألف جنيه، من مبلغ الرشوة، كتكليف الأخير لها.

وبطلب المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان عطايا على سبيل الرشوة من المتهم الثالث الممثل القانوني الجمعية التعاونية الإنتاجية للانشاء والتعمير بأسوان بوساطة المتهمة السادسة مقابل إنهاء اجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه بمحطة مياه النصراب وقاعة التدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان الي الجمعية المشار إليها وتمكين ممثليها من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادها.

واعترف المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب الصرف الصحي بمحافظة أسوان بأنه في غضون نوفمبر 2021 تعرف إلي المتهمة السادسة بمناسبة عملها بالشركة الدولية للصناعات.



تطور علاقتهما إلي علاقة عاطفية غير شرعية واعتاد لقاءها في أماكن عامة، كما جمعهما لقاءين بغرفته في أحد الفنادق بمحافظة أسوان وتزوجها عرفيا، وأنها توسطت لديه في إسنادها إلى شركة المتهم الخامس وتسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية عنها فوافقها.



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