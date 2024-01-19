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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث الصحراوي الشرقي بسوهاج

صدى البلد

قال مصدر، لـ صدى البلد، إنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع حادث انقلاب السيارة الميكروباص، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج؛ من أجل نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأضاف أنه تم بالفعل نقل 12 مصابًا وجاري نقل 4 مصابين آخرين إلى المستشفى ذاتها؛ للاطمئنان على صحتهم.

وكان قد نشر موقع صدى البلد اسماء 12 مصابًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه محافظة أسيوط، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، والذي أصيب فيه ١٦ شخصًا.

وهم كل من: "خليل محمد- ٧٥ عامًا- كدمات متفرقة بالجسم، سهير زكي- ٤٥ عامًا- جرح قطعي باليد اليسرى وكدمة بالصدر واشتباه كسر بضلوع الصدر، محمد عابدين- ٣٢ سنة- جرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وفاء ابراهيم- ٥١ سنة- كدمة بالرقبة، فايزة أحمد- ٤٥ سنة- جرح قطعي باليد اليمنى، منتصر عناية الله- ٥٣ سنة- اشتباه كسر في الكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم".

"ياسين محمد- ٥ سنوات- كدمات متفرقة بالجسم، فوزية أحمد- ٥٥ سنة- جرح قطعي بكف اليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، عبدالله محمود- ٢٥ سنة- كدمات متفرقة بالجسم، رسمية أحمد- ٤٥ سنة- كدمات متفرقة بالجسم، محمد يوسف- ٢٣ سنة- كدمات متفرقة بالجسم، نديم رفعت- ٢٤ سنة- اشتباه نزيف بالصدر والبطن واشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم".

وجميعهم من أبناء مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ويقيمون دائرة مركز شرطة دار السلام.

إصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص في سوهاج

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تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، وسقوط مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز؛ إثر انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة؛ ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بين يدي السائق وانقلابه بالسيارة على الطريق.

جاري رفع آثار الحادث من أعلى الطريق؛ لتسيير الحركة المرورية بعد توقفها جزئيًا، كما جاري تحرير محضر بالواقعة لتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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