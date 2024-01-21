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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عدم استقرار.. تذبذب قوي يضرب أسعار الذهب ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن 

صدى البلد

 شهدت  أسعار الذهب في مصر هدوء نسبيا اليوم الاربعاء بعد سلسة التراجع التي بدأتها نهاية الأسبوع الماضي، متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 من أعلى قمة له وهي  3650 إلى 3550 جنيها اليوم الاحد .

كانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعا قوية خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع  الطلب على الذهب بسبب السيولة النقدية المتزايدة في الأسواق بسبب استحقاق شهادات الـ 25% إلى جانب ضبابية المشهد الاقتصادي وارتفاع مستويات الأسعار للسلع والخدمات مما يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.

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ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 8.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، عقب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي تبدد سيناريو خفض أسعار الفائدة، واستمرار البنك في سياسته النقدية المتشددة.

 

سعر الذهب عالميًا

وسجّل سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الاحد 21-1-2024، نحو 2029 دولارًا مقارنة بـ 2041 دولارًا الأسبوع الماضي 

 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 3003 شراء 3043 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 3510 شراء 3550 جنيها

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل بيعا 4017 شراء 4057 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 28 الف شراء 28.400.

توقعات أسعار الذهب اليوم 

مازال عامل العرض والطلب، محفوفًا بالغموض داخل سوق الذهب، إذ لا توجد بيانات واضحة تكشف عن حجم المتداول بالأسواق، أو حجم التعاملات اليومية للذهب الخام أو حجم المخزون منه، بجانب نسب تقريبة لحجم الطلب من العملاء.

ويشهد السوق شهد حالة من الفوضى وعدم الانضباط في التسعير، حيث اتجه" المسوقجية" تجار الكسر للامتناع عن القطع ووقف البيع للمصنعين ومحلات التجزئة، وهو ما أدى بالتبعية إلى توقف المحلات لصعوبة استعاضة الأوزان المباعة.

وقاموا  بالامتناع عن الشراء، إلا بأسعار أقل بنحو 100 جنيه عن السعر المعلن، وهو ما دفع الفجوة بين سعر البيع وسعر الشراء بنحو 100 جنيه، وهي نسب فروق غير عادلة أيضًا، وتحرم العملاء من تحقيق أرباح في مدخراتهم في حالة البيع.

 أسعار الذهب 

وشهد سعر الأونصة العالمية تراجعًا ملحوظًا  بسبب قوة الدولار الأمريكي 

وبعد فشل سعر الأونصة العالمية في اختراق منطقة 2050 – 2055 دولارًا للأونصة عادت إلى الهبوط متأثرة بقوة الدولار الأمريكي، الأمر الذي  دفع السعر إلى التراجع إلى منطقة 2025 – 2030 دولارًا للأونصة.

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