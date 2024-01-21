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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

بعد زيادة سعر الرغيف السياحي|هل سيتم رفع ثمن العيش المدعم.. شعبة المخابز تجيب

الخبز المدعم
الخبز المدعم

يعد الخبز من أهم السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري بشكل أساسي في الثلاثة وجباته اليومية، وبالرغم من أهمية رغيف العيش للمواطن، تعاني المخابز السياحية من تحديات كبيرة في الوقت الحالي، قررت المخابز السياحية رفع سعر رغيف الخبز إلى 2 جنيه، بدلاً من 1.5 جنيه، وهذا يعني زيادة بنسبة 33%.

 سعر رغيف الخبز السياحي

ويأتي هذا القرار بعد توقف الحكومة عن صرف الدعم المالي للمخابز السياحية، مما فرض ضغوطًا كبيرة على أصحاب المخابز لتعويض هذا النقص المالي.

وفي هذا الصدد، طبقت مخابز قبل أيام زيادة على أسعار الخبز السياحي تتجاوز 33% للأوزان فوق 90 غراما للرغيف ليسجل 2 جنيه، في حين أبقت على أسعار الأوزان الأقل ثابتة جنيه للرغيف.

واكتفت مخابز برفع أسعار الخبز فوق 90 جراما إلى جنيهين للرغيف بزيادة 50 قرشا، في حين طبقت بعض المخابز زيادة تصل إلى جنيه في بعض المناطق. وأقرت مخابز أخرى زيادة بقيمة 50 قرشا مع تخفيف وزن الرغيف بنحو 10 غرامات في المتوسط، وفق أحد أصحاب المخابز في منطقة أكتوبر الجديدة.

ومن جانبه قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس قطاع التجارة الداخلية- خلال تصريحات له، إن أسعار الخبز السياحي تخضع للعرض والطلب، كما أن المخابز توفر الدقيق من أكثر من مصدر، والوزارة تختص فقط بتحديد سعر الخبز المدعم.

وقال إبراهيم عشماوي، إن الوزارة لا تتدخل في عمليات التسعير بالسوق إلا في ما يخص المقررات التموينية، كما حدث في مبادرة السلع الاستراتيجية الأخيرة التي ضمت 9 سلع تقريبًا، إذ اكتفت الوزارة بوضع تصور للسلع في حين تولت جهات الإنتاج من المصانع عمليات التسعير.

 تكلفة رغيف العيش البلدي

ومن جانبه، قال المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرف التجارية، إن أسعار طن الدقيق قفزت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة إلى مستويات قياسية قرب 19 ألف جنيه للطن مقارنة بنحو 15.5 ألف جنيه نهاية ديسمبر الماضي، على خلفية صعود أسعار القمح في أسواق الجملة التجارية.

وقبل عام، اقترحت الشعبة العامة للمخابز، على وزارة التموين وضع آلية لتسعير الخبز السياحي بهدف تثبيت الأسعار بأكبر قدر ممكن، واقترحت أن يتم الحصول على حصة من كميات الدقيق بأسعار ثابتة من الوزارة، وهو ما استجابت له الوزارة لكنها أوقفته مؤخرًا.

وقال المهندس عبد الله غراب، رئيس  شعبة المخابز باتحاد الغرفة التجارية عن حقيقة زيادة أسعار الخبز، أنه لا مشكلة في الخبز المدعم والذي يباع للمواطن بـ 5 قروش، مشددًا على أنه كانت هناك بعض المشاكل والاختلالات وتم إخطار الوزارة بوجود تفاوت في الأسعار.

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وأوضح غراب، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لم يصل أي رد من الوزير بخصوص تكلفة رغيف العيش البلدي، مؤكدًا التقدم بطلب للحكومة بزيادة تسعيرة الخبز السياحي، وهناك طفرات في العيش السياحي وزيادة في الأسعار، وسيتم وضع سعر محدد والأمور تسير بالوضع المنضبط وليس به زيادات كبيرة.

جودة وحجم الخبز 

وأضاف: حجم رغيف العيش ثابت، وليس به تغيير، وهناك مرور على المخابز لضبط العملية بشكل كامل، مؤكدًا التقدم بدراسات لوزارة التموين خلال أيام قليلة لرفع سعر رغيف الخبز من 30 لـ 35%.

وفي السياق نفسه، رفعت المخابز السياحية أسعار رغيف الخبز، حيث ارتفع سعر الرغيف الذي كان يباع بـ 1.5 جنيه إلى 2 جنيه، بينما ارتفع سعر الرغيف الذي كان يباع بجنيه إلى 1.5 جنيه.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه الجلسة العامة لمجلس النواب ، الثلاثاء الماضي، مواجهة برلمانية قوية من النواب للدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول عدد من القضايا المتعلقة بمنظومة التموين، حيث وجه النواب نحو 98 أداة رقابية للوزير، تشمل 91 طلب إحاطة، و7 أسئلة.

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وركزت أدوات الرقابة على سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وأعمال تقنية بطاقات التموين، وتصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، والرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.

وطالب النواب الوزير حينها- باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لارتفاع الأسعار، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة، ومنع الاحتكار، وتحسين منظومة الدعم والخبز، وتطوير منظومة التموين بشكل عام.

والجدير بالذكر، أنه لا توجد مشكلة في الخبز المدعم، وأنه لا مساس بسعر رغيف الخبز حتى يتم هذا بناء على توجيهات من الدولة.

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