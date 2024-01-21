نجم الأهلي السابق: محمد صلاح اسم نفتخر به وخير سفير لنا.. فيديو

علق الكابتن شادي محمد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تصريحات لاعب منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه اليوم بـ كوت ديفوار.

وقال شادي محمد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "ليس لدينا وسطية، إما الذبح أو الفرعنة"، لافتا إلى أن "محمد صلاح اسم كبير ويتحمل مسؤوليات لكننا لا نلعب تنس لان كرة القدم لعبة جماعية".

وأضاف: "محمد صلاح نجم كبير وأحد أفضل من لمس كرة القدم في مصر، واسم نفتخر به وخير سفير لنا"، متسائلا: "ليه لما يكون عندنا شجرة مثمرة نوقع فيها ونحبطها، لأن محمد صلاح بشر يتأثر بالنقد".

وأشار الكاتب شادي محمد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إلى أنه كانت هناك قسوة في الكلام بعد مباراة غانا وخروج عن النص، مؤكدا: "أن منتخب مصر يتأثر في حالة عدم وجود محمد صلاح".