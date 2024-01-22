عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تقريرا عن استعداد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لخوض مباراته المرتقبة والمصيرية، أمام الرأس الأخضر، مساء اليوم، وذلك في ختام مباريات دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وسقط منتخب الفراعنة، في فخ التعادل بالجولتين الأولى والثانية، أمام كل من موزمبيق وغانا بنفس النتيجة (2-2)، لتصبح مباراة «الفراعنة» أمام منتخب الرأس الأخضر هي مباراة الحسم، من أجل خطف بطاقة العبور والتأهل إلى دور الـ16.

وتعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في الجولة الأخيرة؛ هي المباراة الحاسمة للتأهل إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، ويفتقد الفراعنة فيها لجهود النجم العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب تعرضه للإصابة أمام غانا، وهو ما سيمثل خسارة كبيرة للفراعنة، فضلا عن لتوقعات بغياب محمد النني لاعب ارسنال عن التشكيل الأساسي للمنتخب.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

كاس امم افريقيا الفراعنة محمد صلاح تسنيم خيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

الفريق أسامة ربيع: ترسانات الهيئة جاهزة للتعامل مع أعطال السفن العابرة

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

ترشيحاتنا

بعد نصب الخيام أمام منزله.. نتنياهو يتحدث مع عائلات الرهائن عن صفقة جديدة

عمرو طلعت: قطاع الاتصالات الأعلى نموا بنسبة تزيد عن 16%

إحباط هجوم خطير.. إسرائيل تعتقل شخصين بزعم الانتماء لداعش

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

تحديث جديد لهواتف سامسونج.. حمله فورا

الصحة تنفي وفاة جميع مرضى العناية المركزة في أحد المستشفيات المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أصالة| أيهما الأفضل

مش بس البرد.. أسباب غير متوقعة لـ سلس البول| تعرف عليها

ابتعدوا عن العصائر المخزّنة فترة طويلة .. أخصائية توجه نصيحة صحية

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ