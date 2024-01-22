غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تقريرا عن استعداد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لخوض مباراته المرتقبة والمصيرية، أمام الرأس الأخضر، مساء اليوم، وذلك في ختام مباريات دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وسقط منتخب الفراعنة، في فخ التعادل بالجولتين الأولى والثانية، أمام كل من موزمبيق وغانا بنفس النتيجة (2-2)، لتصبح مباراة «الفراعنة» أمام منتخب الرأس الأخضر هي مباراة الحسم، من أجل خطف بطاقة العبور والتأهل إلى دور الـ16.

وتعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في الجولة الأخيرة؛ هي المباراة الحاسمة للتأهل إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، ويفتقد الفراعنة فيها لجهود النجم العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب تعرضه للإصابة أمام غانا، وهو ما سيمثل خسارة كبيرة للفراعنة، فضلا عن لتوقعات بغياب محمد النني لاعب ارسنال عن التشكيل الأساسي للمنتخب.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو