نشرة الفن.. خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية.. وأنغام تتألق مع تامر عاشور في الرياض

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية وأنغام تتألق مع تامر عاشور في الرياض.

تعرض الفنانة خالد الصاوي لوعكة صحية طارئة، أجرى على إثرها عملية جراحية في الفك، بعد آلام راودته أثناء تصوير مسلسل صدفة حاليا الذي يخوض به الموسم الرمضاني.

قدم كل من تامر عاشور وأنغام حفلا غنائيا ممتعا استمر حوالي 4 ساعات بموسم الرياض، قدما خلاله عدد من الأغاني المشتركة والمنفردة لكل منهما.

نعت نقابة المهن السينمائية المخرج أحمد السحتري في بيان لها منذ قليل، وكشفت فيه موعد ومكان العزاء عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

تحدث الفنان العالمي روبرت دي نيرو لأول مرة عن طفلته التي تبلغ من العمر 9 أشهر، في حوار له متأثرا، بعد أيام من ترشحه للأوسكار كأفضل ممثل مساعد.

علقت أنغام مازحة على وصفها بـ “صوت مصر”، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء حفلها مع الفنان تامر عاشور في موسم الرياض منذ قليل.