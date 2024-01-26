نشرة الفن.. خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية.. وأنغام تتألق مع تامر عاشور في الرياض

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية وأنغام تتألق مع تامر عاشور في الرياض.
خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية جراحية طارئة | تفاصيل
تعرض الفنانة خالد الصاوي لوعكة صحية طارئة، أجرى على إثرها عملية جراحية في الفك، بعد آلام راودته أثناء تصوير مسلسل صدفة حاليا الذي يخوض به الموسم الرمضاني.
تامر عاشور يغني "هيجيلي موجوع" وأنغام بفستانين.. ملخص حفل الدويتو بموسم الرياض
قدم كل من تامر عاشور وأنغام حفلا غنائيا ممتعا استمر حوالي 4 ساعات بموسم الرياض، قدما خلاله عدد من الأغاني المشتركة والمنفردة لكل منهما.
نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج أحمد السحتري وتكشف موعد العزاء
نعت نقابة المهن السينمائية المخرج أحمد السحتري في بيان لها منذ قليل، وكشفت فيه موعد ومكان العزاء عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.
عمرها 9 أشهر..روبرت دي نيرو عن طفلته جيا: يختفي القلق حينما أراها
تحدث الفنان العالمي روبرت دي نيرو لأول مرة عن طفلته التي تبلغ من العمر 9 أشهر، في حوار له متأثرا، بعد أيام من ترشحه للأوسكار كأفضل ممثل مساعد.
بعد وصفها بصوت مصر.. أنغام مازحة: هتجيب لنا الكلام | فيديو
علقت أنغام مازحة على وصفها بـ “صوت مصر”، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء حفلها مع الفنان تامر عاشور في موسم الرياض منذ قليل.