الداخلية تلاحق تجار العملة.. سقوط أحدهم بعد محاولة لغسل 50 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.