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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

6 فوائد لفاكهة الكيوي تجعلها مميزة عن باقي الأنواع

الكيوي
الكيوي

فاكهة الكيوي هي فاكهة غنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، إليك بعض الفوائد الرئيسية لفاكهة الكيوي، كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدى البلد.

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فوائد فاكهة الكيوي

غنية بفيتامين C: الكيوي من بين الفواكه الغنية بفيتامين C، حيث يحتوي على مستويات عالية من هذا الفيتامين. فيتامين C يعزز جهاز المناعة، ويساهم في تقوية الأنسجة والأوعية الدموية، ويساعد في امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية.

مصدر جيد للألياف: الكيوي يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تنظيم حركة الأمعاء والحفاظ على مستويات السكر في الدم.

يحتوي على مضادات الأكسدة: الكيوي يحتوي على مجموعة واسعة من المركبات المضادة للأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E والبيتاكاروتينويدات والفلافونويدات. هذه المركبات تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل التأثيرات الضارة للأكسدة على الجسم.

مفيدة لصحة القلب: فوائد الكيوي لصحة القلب تأتي من احتوائها على البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساهم في تقليل ضغط الدم، وتحسين مستويات الكولسترول، وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

تعزيز الهضم: بفضل احتوائها على الألياف، فاكهة الكيوي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

دعم صحة الجلد: الكيوي يحتوي على الفيتامينات والمركبات المضادة للأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجلد والمساهمة في الحفاظ على نضارته ومرونته.

من المهم أن يتم تضمين الكيوي كجزء من نظام غذائي متوازن ومتنوع، يمكن تناولها كفاكهة منفردة، أو إضافتها إلى السلطات أو العصائر أو السموذي، يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل تضمين أية فواكه جديدة في النظام الغذائي، خاصة إذا كانت هناك تحسس لأي مكونات محتملة في الكيوي

فاكهة الكيوى فوائد فاكهة الكيوى غنية بفيتامين C مصدر جيد للألياف مفيدة لصحة القلب تعزيز الهضم دعم صحة الجلد البوتاسيوم نظام غذائي متوازن ومتنوع ​​​​​​​health

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