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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|جوجل تزود أندرويد بميزة ثورية تنافس iPhone.. سامسونج تطرح هواتف Galaxy S24 للبيع بهذه الدول

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بكاميرا احترافية.. موبايل رائد من فيفو ينافس أجهزة سامسونج وشاومي

طرحت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفها الذكي الرائد Vivo X100 Pro، بشكل رسمي للبيع في الأسواق العالمية من ضمنها الهند في وقت سابق من هذا الشهر، والآن تم طرحه في أوروبا.

 

سعر متوسط وتصميم أنيق.. أحدث موبايل ريلمي بمواصفات ستذهلك

كشفت ريلمي Realme اصينية، النقاب عن سلسلتها الجديدة Realme 12 Pro، والتي تقدم مجموعة رائعة من المواصفات والكاميرات والشاشات مقابل سعر متوسط، إليك فيما يلي سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 12 Pro.

 

جوجل تزود أندرويد بميزة ثورية تنافس iPhone.. هذه الهواتف حصلت عليها

تقدم شركة آبل Apple، شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM في هواتف آيفون لبعض الأسواق، وعلى ما يبدو أن شركة جوجل ستتبع نفس المسار، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن نظام أندرويد سيسهل نقل ملفات تعريف eSIM إلى جهاز آخر، مما يجعله خيارا قابلا للتطبيق لملايين مستخدمي Android.

بتكلفة باهظة للغاية.. سامسونج تطرح هواتف Galaxy S24 للبيع بهذه الدول

أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن سلسلة Galaxy S24 قبل أسبوعين، والآن أصبحت الأجهزة الثلاثة متاحة للشراء بشكل رسمي.

موبايلات الغلابة.. مقارنة بين ريلمي نوت 50 وتكنو Spark Go 2024

في سوق الهواتف الذكية المعاصرة، يقوم المستهلكون المميزون باستمرار بتقييم عدد لا يحصى من الخيارات المتاحة، حيث يقدم كل جهاز مجموعة فريدة من الميزات والقدرات، المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم المختلفة، ولكن مع الارتفاع الحالي للأسعار يصعب على المستخدم الحصول على هاتف جيد مقابل سعر رخيص.

لو آيربودز AirPods ضاعت.. إزاي تلاقيها باستخدام آيفون

إذا كنت تمتلك زوجا من سماعات آبل آيربودز Apple AirPods، فهناك احتمال كبير أنك ربما تكون قد وضعتهما في غير مكانهما داخل منزلك أو مكتبك أو حتى في صالة الألعاب الرياضية، لذلك إذا كنت قد اضاعت الآيربودز خاصتك سنساعدك خلال السطور التالية على تحديد موقع سماعات الأذن الصغيرة بسهولة باستخدام هاتف آيفون.

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