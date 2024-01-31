أخبار التكنولوجيا|جوجل تزود أندرويد بميزة ثورية تنافس iPhone.. سامسونج تطرح هواتف Galaxy S24 للبيع بهذه الدول

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

طرحت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفها الذكي الرائد Vivo X100 Pro، بشكل رسمي للبيع في الأسواق العالمية من ضمنها الهند في وقت سابق من هذا الشهر، والآن تم طرحه في أوروبا.

كشفت ريلمي Realme اصينية، النقاب عن سلسلتها الجديدة Realme 12 Pro، والتي تقدم مجموعة رائعة من المواصفات والكاميرات والشاشات مقابل سعر متوسط، إليك فيما يلي سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 12 Pro.

تقدم شركة آبل Apple، شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM في هواتف آيفون لبعض الأسواق، وعلى ما يبدو أن شركة جوجل ستتبع نفس المسار، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن نظام أندرويد سيسهل نقل ملفات تعريف eSIM إلى جهاز آخر، مما يجعله خيارا قابلا للتطبيق لملايين مستخدمي Android.

أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن سلسلة Galaxy S24 قبل أسبوعين، والآن أصبحت الأجهزة الثلاثة متاحة للشراء بشكل رسمي.

في سوق الهواتف الذكية المعاصرة، يقوم المستهلكون المميزون باستمرار بتقييم عدد لا يحصى من الخيارات المتاحة، حيث يقدم كل جهاز مجموعة فريدة من الميزات والقدرات، المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم المختلفة، ولكن مع الارتفاع الحالي للأسعار يصعب على المستخدم الحصول على هاتف جيد مقابل سعر رخيص.

إذا كنت تمتلك زوجا من سماعات آبل آيربودز Apple AirPods، فهناك احتمال كبير أنك ربما تكون قد وضعتهما في غير مكانهما داخل منزلك أو مكتبك أو حتى في صالة الألعاب الرياضية، لذلك إذا كنت قد اضاعت الآيربودز خاصتك سنساعدك خلال السطور التالية على تحديد موقع سماعات الأذن الصغيرة بسهولة باستخدام هاتف آيفون.