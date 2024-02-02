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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا..اختبار يكشف عن هاتف سامسونج الأكثر صلابة.. ZTE تبيع أفضل هواتفها بخصم 48%

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

موبايل 5G رخيص الثمن بمواصفات ممتازة من فيفو Vivo

 

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفها الذكي Vivo Y200 5G في أكتوبر من العام الماضي، في ذلك الوقت، طرحت الهاتف بنسخة وحيدة من ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ومتغير تخزين بسعة 128 جيجابايت.

 

من الخدش إلى الحرق.. اختبار يكشف عن هاتف سامسونج الأكثر صلابة

أجري فريق موقع JerryRigEverything اختبارا شاملا للمتانة، أظهرت نتائجه أن هاتف سامسونج الجديد مزود بأفضل شاشة من بين شاشات الهواتف الذكية القادرة على تحمل الخدوش والحروق والانحناء.

 

واتساب بلس الأحمر WhatsApp Plus Red بمزايا حصرية لأندرويد.. طريقة التحميل

مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط حول العالم، يعد تطبيق واتساب WhatsApp، واحدا من أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا واستخداما في عصرنا الحالي.

 

بخصم 48%.. ZTE تبيع أفضل هواتفها بسعر مخفض

 

يعد ZTE Axon 40 Pro، واحدا من أكثر هواتف شركة "زد تي إي" الصينية، المتميزة التي تتمتع بإمكانيات شبة رائدة مع سعر معقول.

أبرزها هتحول تطبيقك لـpink.. ميزات جديدة ومثيرة تصل واتساب في 2024

تخطط شركة "ميتا"، لـ تزويد تطبيق واتساب WhatsApp، بالعديد من الميزات الجديدة خلال 2024، مثل القدرة على تعديل الرسائل المرسلة، وإرسال مقاطع فيديو وصور عالية الوضوح، ومشاركة الشاشة.

 

أوبو Find X7 Ultra.. قاهر هواتف سامسونج الجديد

كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن هاتفها الرائد الجديد Find X7 Ultra الذي حصل على كاميرات وتقنيات ممتازة ومعالج قوي يمكنه من العمل بسرعة مع شبكات 5G، مما يجعله منافسا قويا ضمن فئة الهواتف الراقية المتطورة مثل سامسونج الجديدة جالاكسي إس 24.

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