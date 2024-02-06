رئيس غرفة صناعة الملابس: بدايات افتتاح الأوكازيون الشتوي ليست جيدة.. وهذه أسبابها

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات المصرية، أن بدايات افتتاح الأوكازيون الشتوي ليست على ما يرام؛ بسبب حالة الركود التي ضربت الأسواق، فضلا عن الظروف الاقتصادية، وارتفاع أسعار الخامات في الفترة الماضية، مما أدى إلى قفزات في الأسعار.

وأشار عبد السلام، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية “إنجي أنور” على قناة "etc"، إلى أن الأوكازيون حقيقي وليس وهميا؛ لأن من مصلحة التاجر، التخلص من البضاعة بأي شكل، لأن البضاعة إذا ظلت للموسم المقبل؛ ستسبب له خسائر كبيرة، ولن يكون معه رأس المال للعمل في موسم الصيف.

اختيار المنتج الجيد

أضاف أن المنتجات متوفرة بكل المقاسات والألوان، ناصحا المشتري باختيار المنتج الجيد، وليس المنتج الأرخص.