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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفاجأة .. 5200 إصابة بلوكيميا الدم في مصر سنويا

صدى البلد

تشير الإحصاءات إلى أنه يتم تشخيص أكثر من 5,200 شخص في مصر بمرض لوكيميا الدم كل عام ، حيث ارتبط  بالعديد من الطفرات الجينية، وأكثرها شيوعًا طفرة FLT3، التي تؤثر على ما يقارب 37 في المائة من كل المصابين بالمرض وترتبط الطفرة بتراجع معدل البقاء على قيد الحياة مع الخلو من المرض والبقاء على قيد الحياة عمومًا ومقاومة العلاج4-8.

وهذه الأرقام تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة وأوضح دكتور رأفت عبد الفتاح( أستاذ طب الاورام وامراض الدم بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة)  قائلاً " اللوكيميا الميلودية الحادة  نوع نادر من السرطان وطفرة FLT3 تحديدًا تمثل شكلا عدوانيا من المرض وتنطوي على خطر أكبر من حدوث الانتكاس تتضمن تبعات سيئة حيث غالبًا ما يضطر المصابون بهذا المرض لدخول المستشفى من أجل الخضوع لعلاج كيميائي مكثف ، إلا أنه ومع هذا العلاج الجديد الموجه، لدينا الآن خيار علاجي جديد لمساعدة المرضى المصابين بالمرض".

من جانبها علقت "نيلاي تار"، المدير العام لأستيلاس فارما قائلة : "تلتزم الشركة بدعم المرضى المصريين المصابين بأنواع صعبة العلاج من السرطان، وخاصةً أولئك المصابين بنوع متدهور من المرض والذين لديهم في الغالب احتياجات عاجلة لا تتم تلبيتها حيث تستند أهدافنا في مجال الأورام إلى الإصرار باهتمام والتفكير الجريء وميراث من الابتكار العلمي. 

وأضافت: " ليس من السهل التعامل مع أمراض مثل ابيضاض اللوكيميا الميلودية الحادة ، لكننا نركز على تقديم حلول حقيقية لمن يحتاجون إليها بالقدر الأكبر".

 وأشار الدكتور محمد عبدالمعطي،(استاذ طب الاورام وامراض الدم بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة ) قائلاً “يمثل  العلاج الجديد الذى تم طرحة  قفزة للأمام، حيث يقدم للمرضى المزيد من الوقت والمزيد من الخيارات وفرصة الحصول على نوعية أفضل من الحياة مضيفا أن اللوكيميا الميلودية الحادة  يعد خصما قاسيا وعلاجه معقد وإذا كان المرضى لا يستجيبون أو ينتكسون، يمكن أن يتدهور سريعًا  ولكن مع توافر علاجات أكثر فعالية، فإنه أصبح من الممكن تقديم رعايا أفضل للمرضى.

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