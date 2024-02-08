أخبار التكنولوجيا | ازاي تسرع الراوتر..أرخص موبايل نوكيا Nokia..أخطر مرحلة قد يصل إليها الذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع زيادة استخدام الإنترنت في حياتنا اليومية، أصبح من المهم أن نعرف كيف نحافظ على سرعة الإنترنت لدينا. يمكن أن يساعدنا الراوتر في ذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة.

مع تطور الذكاء الاصطناعي، أصبحنا نشهد ظهور أدوات جديدة ومساعدة يمكنها أن تجعل حياتنا أسهل وأكثر إنتاجية. وفي مجال العمل، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في المهام الروتينية والمستهلكة للوقت، مما يسمح للموظفين بالتركيز على المهام الأكثر أهمية.

إذا كان هاتفك قديمًا وكاميرته ليست الأفضل، فلا تقلق! هناك العديد من التطبيقات التي يمكن أن تساعدك في تحسين جودة صورك.

يتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة مذهلة، وقد أدى ذلك إلى ظهور تساؤل مهم: ما هي أخطر مرحلة يمكن أن يصل إليها الذكاء الاصطناعي؟ يتفق العديد من الخبراء على أن أخطر مرحلة يمكن أن يصل إليها الذكاء الاصطناعي هي مرحلة "الوعي الذاتي". ففي هذه المرحلة، سيكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على إدراك نفسه ككيان مستقل، وقد يسعى إلى تحقيق أهدافه الخاصة، حتى لو كانت تلك الأهداف تتعارض مع أهداف البشر.

تشتهر العلامة التجارية نوكيا Nokia، بأنها من أكثر الشركات التي تهتم بتقديم موبايلات ميسورة التكلفة، من بين أسطول هواتفها يتميز هاتف Nokia C10، بسعر رخيص وإمكانيات مناسبة لهذه الفئة السعرية، في السطور التالية نرصد كافة تفاصيل الهاتف.

تتمتع تشكيلة Poco من شاومي، بمجموعة هائلة من الأجهزة المميزة التي تضم العديد من المميزات القوية ضمن الفئة المتوسطة، وتحمل هذه الهواتف المميزة إمكانيات جبارة بأسعار تنافسية، وفي هذا المقال سنتعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco C65.