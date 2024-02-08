حدث ليلا| كوريا الشمالية تلغي الاتفاقيات الاقتصادية مع جارتها الجنوبية‎.. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد.. تصريحات نارية لـ إبراهيم حسن

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أبو العينين مشيدًا بحزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة: الرئيس السيسي يؤكد انحيازه للبسطاء ضد مخاطر الغلاء والتضخم

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بحزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي أقرها الرئيس السيسي بداية من مارس، والتي تؤكد شعور الرئيس السيسي بالمواطن وانحيازه للبسطاء لتحقيق الأمان الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة .



"الشيوخ الأمريكي" يفشل في تصويت حول أوكرانيا وإسرائيل

لم يتوصل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء إلى اتفاق ينص على رصد أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل وعلى إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة، رغم أشهر من المفاوضات الشاقة في شأنه.

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

ما هي تفاصيل معجزة الإسراء والمعراج وهل كانت بالروح والجسد معا؟ الإسراء والمعراج هي أعجب وأعجز الرحلات في تاريخ النفس البشرية، حيث نَقَل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجسده من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلا، ثم عاد به إلى بيت المقدس، ثم أخيرًا إلى مكة، كلُّ ذلك في جزء يسير من الليل.



كوريا الشمالية تلغي الاتفاقيات الاقتصادية مع جارتها الجنوبية‎

صوّت مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، لصالح إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أيمن عبدالعزيز: أومال انتوا فاضيين لإيه

انتقد الإعلامي هاني حتحوت تصريحات أيمن عبد العزيز الاخيرة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب هاني حتحوت:"الكرة ١٠% تاكتيك؟؟ ولو مش فاضيين لتهيئة للاعبين نفسيا امال انتوا فاضيين لإيه؟، "كان بيتكلم علشان يدافع عن فيتوريا في الحق وغير الحق.. محتاجين تطوير المدربين والكرة علم وتاكتيك وتفاصيل صغيرة".



النرويج تمنح الأونروا 24 مليون يورو لمواجهة "الوضع الكارثي" في غزة‎

أعلنت النرويج، الخميس، منح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 24 مليون يورو لتمكينها من مواجهة "الوضع الكارثي" في غزة.

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

نشر المطرب الشعبي أحمد جوهر، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه يغني للرسول صلى الله عليه وسلم، داخل أحد المساجد.



وزيرة الهجرة: المركز المصري الألماني ينفذ دورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل|فيديو

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن خصومات للمصريين بالخارج، على سعرالتذاكر الخاصة بالزوجة تصل إلى 25 % ومنح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال، مشيرة إلى طرح شهادات دولارية 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف بذات العملة.



قرار عاجل ضد زوجين بتهمة إنهاء حياة ابنهما وإلقاء جثمانه في القمامة بعين شمس

أمرت جهات التحقيق في عين شمس حبس شخص وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإنهاء حياة نجلهما ضربًا والتخلص من جثته بإلقائها في القمامة في منطقة عين شمس بالقاهرة.



تصريحات نارية لـ إبراهيم حسن : صلاح نشيله فوق دماغنا من غير دلع

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري:- كل لاعب له احترامه وتقديره وسعداء بوجود لاعب في المنتخب بقيمة محمد صلاح.

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

نشرت الفنانة لورا عماد - طليقة الفنان شريف منير - مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه للمرة الأولى بعد تعرضها لحادث سير كبير في شهر يناير الماضي.