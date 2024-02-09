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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|اختراق 3 ملايين فرشاة أسنان ذكية.. واتساب يكسر الحواجز بـ تغيير ثوري مع تيليجرام

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أفضل ما قدمت سامسونج.. سعر Galaxy Fold 5 في الإمارات

سيطرت علامة سامسونج تماماً في فئة الجوالات الرائدة ذات الشاشات القابلة للطي، وعلى رأسها جوال Samsung Galaxy Z Fold5.

بتصميم مشابه لـ iPhone.. لافا تطلق موبايل اقتصادي بإمكانات جبارة

كشفت شركة لافا Lava الهندية، عن هاتف ذكي منخض التكلفة يحمل اسم Lava Yuva 3، والذي يستهدف محدودي الدخل بمواصفات رائعة وتصميم أنيق مقابل سعر رخيص.

واتساب يكسر الحواجز مع تيليجرام.. تغيير ثوري أم مخاطر جديدة|ماذا يفعل WhatsApp؟

لسنوات عديدة، قام تطبيق واتساب WhatsApp، بعزل مستخدميه عن مستخدمي منصات المراسلة الأخرى، ولكن خلال شهر مارس المقبل سيطلق تطبيق المراسلة الشهير ميزة ثورية جديدة، ستكسر الحاجز الذي طالما منع الأشخاص من مراسلة الآخرين على منصات الدردشة المنافسة حول العالم.

حادثة غريبة من نوعها.. اختراق 3 ملايين فرشاة أسنان ذكية

قد تسمع كل فترة عن حادثة اختراق جديدة، ووقوع بعض الأجهزة الذكية ضحية للبرامج الضارة أو التطبيقات الخبيثة، والتي قد تصيب الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر بجميع أنواعها، ومع ذلك، ليست هذه الأجهزة فقط المعرضة لخطر الاختراق، فإن بعض الأجهزة المنزلية الذكية معرضة للهجمات بنفس القدر، وربما أكثر من ذلك.

شبيه الآيفون لمحدودي الدخل.. موبايل شيك بسعر رخيص من إنفينيكس

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، نموذجا جديدا ضمن تشكيلتها المعروفة باسم Smart، ويتميز الهاتف منخفض التكلفة بمعالج قوي مع شاشة رائعة، وتصميم أنيق يشبه هواتف آيفون، كل هذا مقابل سعر في متناول الجميع.

تحفة أوبو الجديدة.. أرخص هواتف Reno 11 بمواصفات جبارة

كشفت شركة أوبو Oppo، النقاب عن هاتفها الذكي الجديد Oppo Reno 11F 5G، وهو ما يمثل أحدث إضافة إلى سلسلة الفئة المتوسطة الجديدة من الشركة "رينو 11"، والذي يتميز بكاميرات ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل وهيكل حاصل على تصنيف IP65.

 

تحديث ضخم بمزايا جبارة.. أندرويد 14 يصل وحش موتورولا Edge 30 Ultra

ظهر هاتف موتورولا Edge 30 Ultra، لأول مرة في عام 2022 في الأسواق العالمية، حينها تم إطلاقه مع نظام التشغيل Android 12 خارج الصندوق، وتم تحديث الهاتف الرائد إلى Android 13 خلال العام الماضي، والآن، زودت الشركة الأمريكية هاتفها المميز بتحديث رئيسي آخر لنظام التشغيل.

 

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. آبل تطور أداة لتحرير الصور من خلال وصفها

جاوزت شركة آبل Apple الأمريكية، مرة أخرى حدود التكنولوجيا، وغيرت هذه المرة الطريقة التي نفكر بها في تحرير الصور. 

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