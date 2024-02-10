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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|واتساب يطلق ميزة لحماية أموالك وبياناتك الشخصية من السرقة.. ومفاجأة عظيمة من سامسونج للمستخدمين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تقارير تكشف موعد إطلاق هاتف شاومي القادم Xiaomi Civi 4

 

كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi Civi 4 المخصص للفئة المتوسطة خلال الفترة المقبلة، حيث قد يظهر الهاتف رسميًا في شهر مايو المقبل، على أن يتوفر في الأسواق بحلول نهاية الشهر نفسه.


بكاميرا سيلفي 50 ميجابكسل ومعالج كوالكوم.. تعرف على قدرات أحدث هواتف فيفو


منذ أيام أطلقت شركة فيفو أحدث هواتفها للفئة المتوسطة والشباب في الأسواق العالمية، وهو هاتف  vivo V30 والذي يتمتع بعدد كبير من المواصفات والقدرات الفائقة، كما سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة مع سعر مناسب.  

 

على قد الميزانية.. موبايل من Oppo ببطارية 5000 وكاميرا 64 ميجابكسل


يعد هاتف Oppo F23 من شركة أوبو من أفضل الهواتف الشبابية التي تتميز بتصميم أنيق للغاية، مع مواصفات جبارة أبرزها كاميرا فائقة الدقة مع مستشعر 64 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بالغضافة غلى معالج قوي من شركة كوالكوم.    

 

ينافس سامسونج وبسعر أرخص.. موبايل Honor بكاميرا 200 ميجابيكسل


يتميز هاتف Honor 90 من شركة Honor “ هونر” بقدرات تصويرية فائقة الدقة حيث يقدم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع عدد من الترقيات والتحسينات الكبيرة، كما يعد أحد هواتف الفئة المتوسطة التي توفر للمستخدم إمكانات مميزة مع سعر مناسب.

 

واتساب يطلق ميزة لحماية أموالك وبياناتك الشخصية من السرقة.. تفاصيل


أعلن تطبيق واتساب WhatsApp عن ميزة جديدة لمحاربة عمليات الاحتيال التي يتعرض لها المستخدمون بشكل متكررحيث تجعل الميزة من السهل التعامل مع البريد العشوائي مباشرة على شاشة القفل الخاصة بالمستخدم.  

 

مفاجأة عظيمة من سامسونج لمستخدميها.. تفاصيل


تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفي Galaxy A55 و Galaxy A35 خلال الفترة المقبلة، حيث خصصت الشركة الهاتفين للفئة المتوسطة والشباب مع أسعار مناسبة للغاية، كما يضم الهاتفين عدد من الإمكانات المميزة.

 

التكنولوجيا

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