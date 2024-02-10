أخبار الفن| انتصار وزينة وطارق لطفي بشكل مختلف على بوسترات مسلسلات رمضان .. وطارق الشناوي يكشف سر نجاح الحريفة

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:
طارق الشناوي: الحريفة الحصان الأسود لهذا الموسم.. ولا يحمل أي ادعاء
كشف الناقد الكبير طارق عن رأيه في تصدر فيلم الحريفة إيرادات موسم إجازة منتصف العام.
وقال الفنان طارق الشناوي في تصريحات خاصة لصدي البلد : أرى ان فيلم الحريفة بمثابة الحصان الأسود لهذا الموسم ، فالعمل مصنوع على ايقاع وروح الجمهور الحقيقي للسينما وراده الحقيقيين، كما أنه يتحدث عن لعبة شعبية وهي كرة القدم ، وابطاله من الشباب وهم يمثلون رواد السينما في الوقت الراهن .
ماجدة خير الله: الجمهور متشوق لمشاهدة مني زكي سينمائيا..وأصبح لديها جرأة فنية
كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رائيها في فيلم رحلة 404 ، والذي تقوم ببطولته الفنانة مني زكي .
وقالت ماجدة خير الله خاصة لصدي البلد : بالفعل مني زكي أصبحت نجمة شباك ، وتتصدر حاليا افيش فيلمها رحلة 404 ، والجمهور يدخل الفيلم في السينمات من أجلها ، خاصة وانه اصبح من المعروف عنها ان تختار موضوعات جيدة تتطرحها في أعمالها ولديها جرأة في الاختيار بغض النظر عن أي محاذير .
في ذكري ميلاد نعيمة وصفي ..ودعت زوجها بقصيدة مؤثرة وحفيدها فنان شهير
تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة القديرة نعيمة وصفي ، والتي قدمت للسينما عدد من الأعمال الهامة ، بالاضافة الي اعمالها المسرحية الخالدة .
العتاولة رمضان 2024.. زينة بالحجاب وطارق لطفي أصلع
نشرت منصة شاهد عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، بوسترات من مسلسل العتاولة والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم .
وظهرت في البوسترات ابطال العمل ومنهم طارق لطفي ، الذي ظهر حليق الرأس تماما ، بينما ظهرت زينة وهي ترتدي الحجاب .
شاهد .. إنتصار بدون مكياج على بوستر "أعلى نسبة مشاهدة"
نشرت منصة شاهد vip بوستر منفرد للفنانة انتصار ، من مسلسلها الجديد " لاعلي نسبة مشاهدة ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم .
سلوى عثمان من كواليس مسلسل محارب .. صور
تواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "محارب"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ويقوم ببطولته حسن الرداد .