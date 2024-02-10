أخبار الفن| انتصار وزينة وطارق لطفي بشكل مختلف على بوسترات مسلسلات رمضان .. وطارق الشناوي يكشف سر نجاح الحريفة

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

كشف الناقد الكبير طارق عن رأيه في تصدر فيلم الحريفة إيرادات موسم إجازة منتصف العام.

وقال الفنان طارق الشناوي في تصريحات خاصة لصدي البلد : أرى ان فيلم الحريفة بمثابة الحصان الأسود لهذا الموسم ، فالعمل مصنوع على ايقاع وروح الجمهور الحقيقي للسينما وراده الحقيقيين، كما أنه يتحدث عن لعبة شعبية وهي كرة القدم ، وابطاله من الشباب وهم يمثلون رواد السينما في الوقت الراهن .



كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رائيها في فيلم رحلة 404 ، والذي تقوم ببطولته الفنانة مني زكي .

وقالت ماجدة خير الله خاصة لصدي البلد : بالفعل مني زكي أصبحت نجمة شباك ، وتتصدر حاليا افيش فيلمها رحلة 404 ، والجمهور يدخل الفيلم في السينمات من أجلها ، خاصة وانه اصبح من المعروف عنها ان تختار موضوعات جيدة تتطرحها في أعمالها ولديها جرأة في الاختيار بغض النظر عن أي محاذير .

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة القديرة نعيمة وصفي ، والتي قدمت للسينما عدد من الأعمال الهامة ، بالاضافة الي اعمالها المسرحية الخالدة .

نشرت منصة شاهد عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، بوسترات من مسلسل العتاولة والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم .

وظهرت في البوسترات ابطال العمل ومنهم طارق لطفي ، الذي ظهر حليق الرأس تماما ، بينما ظهرت زينة وهي ترتدي الحجاب .

نشرت منصة شاهد vip بوستر منفرد للفنانة انتصار ، من مسلسلها الجديد " لاعلي نسبة مشاهدة ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم .

تواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "محارب"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ويقوم ببطولته حسن الرداد .