عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| انتصار وزينة وطارق لطفي بشكل مختلف على بوسترات مسلسلات رمضان .. وطارق الشناوي يكشف سر نجاح الحريفة

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

طارق الشناوي: الحريفة الحصان الأسود لهذا الموسم.. ولا يحمل أي ادعاء

 

كشف الناقد الكبير طارق عن رأيه في تصدر فيلم الحريفة إيرادات موسم إجازة منتصف العام.

وقال الفنان طارق الشناوي في تصريحات خاصة لصدي البلد : أرى ان فيلم الحريفة بمثابة الحصان الأسود لهذا الموسم ، فالعمل مصنوع على ايقاع وروح الجمهور الحقيقي للسينما وراده الحقيقيين، كما أنه يتحدث عن لعبة شعبية وهي كرة القدم ، وابطاله من الشباب وهم يمثلون رواد السينما في الوقت الراهن .
 

ماجدة خير الله: الجمهور متشوق لمشاهدة مني زكي سينمائيا..وأصبح لديها جرأة فنية

كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رائيها في فيلم رحلة 404 ، والذي تقوم ببطولته الفنانة مني زكي .

وقالت ماجدة خير الله خاصة لصدي البلد : بالفعل مني زكي أصبحت نجمة شباك ، وتتصدر حاليا افيش فيلمها رحلة 404 ، والجمهور يدخل الفيلم في السينمات من أجلها ، خاصة وانه اصبح من المعروف عنها ان تختار موضوعات جيدة تتطرحها في أعمالها ولديها جرأة في الاختيار بغض النظر عن أي محاذير .

 

في ذكري ميلاد نعيمة وصفي ..ودعت زوجها بقصيدة مؤثرة وحفيدها فنان شهير

 

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة القديرة نعيمة وصفي ، والتي قدمت للسينما عدد من الأعمال الهامة ، بالاضافة الي اعمالها المسرحية الخالدة .

من الوصيف للصدارة.. مسلسل بين السطور يتصدر نسب المشاهدة في مصر

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

 

العتاولة رمضان 2024.. زينة بالحجاب وطارق لطفي أصلع

 

نشرت منصة شاهد عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، بوسترات من مسلسل العتاولة والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم . 

وظهرت في البوسترات ابطال العمل ومنهم طارق لطفي ، الذي ظهر حليق الرأس تماما ، بينما ظهرت زينة وهي ترتدي الحجاب .

 

شاهد .. إنتصار بدون مكياج على بوستر "أعلى نسبة مشاهدة"

 

نشرت منصة شاهد vip بوستر منفرد للفنانة انتصار ، من مسلسلها الجديد " لاعلي نسبة مشاهدة ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم . 

 

سلوى عثمان من كواليس مسلسل محارب .. صور

 

تواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "محارب"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ويقوم ببطولته حسن الرداد .

2024 اجازة منتصف العام الأخبار المحلية والعالمية الفنان طارق الشناوي الفنانة سلوى عثمان الفنانة منى زكي رمضان 2024 فيلم رحلة 404 فيلم الحريفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

رسالة غريبة من روي فيتوريا بعد الرحيل عن المنتخب.. مفاجأة

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

ترشيحاتنا

كواليس خناقة محمود كهربا وأبو جبل بمعسكر المنتخب| من المخطئ؟

بعد اختراق هاتفه.. الأمير هاري يتوصل إلى تسوية مع إحدى الصحف البريطانية

السفير الروسي في بيونج يانج يحذر كوريا الجنوبية من دعم أوكرانيا

تأكيد مصر التزامها بفتح معبر رفح دون قيد أو شرط يتصدر اهتمامات الصحف

النواب يناقش مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.. غدا

أخبار الفن| انتصار وزينة وطارق لطفي بشكل مختلف على بوسترات مسلسلات رمضان .. وطارق الشناوي يكشف سر نجاح الحريفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية ولا فستان... إطلالة إيمي سمير غانم في الأقصر تلفت الأنظار |شاهد

قاصداها.. عروس تهاجم شقيقة زوجها بسبب ولادتها في حفل الزفاف

لسبب غريب.. مسن يحتفظ بالقطط حية في الثلاجة | تفاصيل كاملة

ما سبب تحول الأرض إلى كرة ثلجية عملاقة قبل 700 مليون سنة؟

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ