شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن كغيرها من السلع تشهد تقلبات عديدة، موضحًا أن المواطن مُحق في تساؤلاته عن التغير المستمر في أسعار السلع، حيث نعاني من هذه التقلبات منذ فترة طويلة.

وأكد السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن أسعار الدواجن تنخفض في المزارع ولا يشعر بها المواطن المصري، لأن الحلقة الوسيطة بين المزراع والمواطن لا يخفض السعر وهو أمر يحتاج للرقابة والمواجهة.

وأضاف السيد، أن أسعار كيلو الفراخ البيضاء تتجاوز 100 جنيه، والفراخ الساسو 105 ، كما أن أسعار الفراخ البلدي تتراوح بين 118 و120 ، وكرتونة البيض من 155 إلى 160 جنيها.

المجمعات الاستهلاكية

واقترح السيد، أن تقوم الدولة المصرية باستيراد كمية من الفراخ من الخارج وضخها في المجمعات الاستهلاكية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وهو ما سيساهم في حل الأزمة بشكل مؤقت.

وأشار السيد، إلى أن استقرار سعر الصرف والعمل من خلال البنك المركزي هو الضمان الوحيد لثبات الأسعار والملاذ الآمن والإيجابي، مؤكدًا أنه إذا حدث ذلك سوف يحدث انخفاضات في الأسعار قد تصل إلى 60%، وهو ما يصب في صالح المواطن، لأن انخفاض الأسعار أفضل من زيادة الرواتب.