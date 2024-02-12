أخبار التكنولوجيا| خبراء يصدرون تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي Google Chrome.. وجيف بيزوس على عتبة "الأغنى في العالم"

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يتميز هاتف Oppo A17 من شركة أوبو الصينية بأنه واحدًا من أرخص هواتف الشركة والأفضل ضمن هواتف الميزانية المحدودة حيث يضم الهاتف مواصفات كبيرة أبرزها بطارية 5000 مللي أمبير.



يقترب الملياردير ورجل الأعمال جيف بيزوس من الحصول على لقب أغنى شخص في العالم، وذلك بعدما باع ما قيمته ملياري دولار من الأسهم الخاصة به بشركة أمازون.

بدأت شركة جوجل مؤخرًا في تطبيق رسوم على النسخ الاحتياطية لتطبيق WhatsApp واتساب التي تتخطى حد التخزين السحابي المخصص، الأمر الذي يعني أن مستخدم أندرويد لم يعد بإمكانه عمل نسخة احتياطية لرسائله على Google Drive مجانًا، خاصة إذا كان لديه مجموعة بيانات كبيرة تزيد عن 15 جيجابايت.



كشفت تقارير أن هناك مشكلة كبيرة تواجه تطبيق Android Auto تمنعه من العمل بشكل طبيعي، حيث أن التطبيق يصدر تنبيهات تحذيرية بدون سبب وفي بعض الأحيان تنبيهات خاطئة.



كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق تابلت جديد مخصص للشباب والفئة المتوسطة بحلول نهاية شهر فبراير الحالي، حيث يحمل التابلت الجديد اسم Xiaomi Pad 6s Pro وسيحصل على مواصفات ممتازة وسعر مناسب.



حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني جميع مستخدمي متصفح “Google Chrome” جوجل كروم من الامتناع عن النقر فوق أي روابط رسائل لتثبيت تحديثات المتصفح على أجهزتهم.