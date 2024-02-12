أستاذ تغذية يوضح فوائد البيض في الشتاء

قال الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن أفضل الأغذية الصحية المناسبة لفصل الشتاء، هي البيض حيث يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تكوينها.



وأوضح لصدى البلد أن البيض يعتبر مصدرا للطاقة فيحفظ الجسم دافئا ويحتوى على حوالى 12% بروتين بالإضافة الى محتواه من الحديد والزنك والفيتامينات ويمكن للبيض مساعدة الجسم في مقاومة العدوى.



وأشار إلى أن الأغذية الغنية في الحديد مثل الكبدة والبيض واللحوم الحمراء الخالية من الدهون تعتبر مصادر جيدة للحديد الذى يعمل على الوقاية من امراض الأنيميا و امراض نقص الحديد التي يشعر المصابين بها بالبرودة في اليدين والقدمين حيث يحمل الحديد الأوكسجين الى جميع أجزاء الجسم وهو عنصر مهم في تعزيز مناعة الجسم.