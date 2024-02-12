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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

تعجيل صرف العلاوة والحافز| ماذا تعني قرارات البرلمان اليوم وما موعد تطبيقها؟

صدى البلد

بشائر سارة ساقتها جلسة مجلس النواب اليوم، بعد أن وافق المجلس خلال الجلسة العامة الإثنين، نهائيا ووقوفا، على مشروع قانون بموعد العلاوة الدورية والحافز الإضافي والحد الأدنى للأجور.

واستقبل العاملون في الدولة والموظفون هذه الأنباء بالبُشرى والاستحسان بعد قرارات الرئيس السيسي الأخيرة بأكبر حزمة إجراءات اجتماعية والتي تضمنت زيادة جميع رواتب العاملين في الدولة من 1000 إلى 1200 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

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نص مذكرة الحكومة وموافقة البرلمان

مذكرة الجكومة التي قدمتها للبرلمان تضمنت أن هذه القوانين تأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة إمكانية دعم المبادرات التي تستهدف الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لمواجهة تزايد الأعباء المعيشـية ودراسـة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات والمعاشات، وإمكانية تنفيذها قبل شهر مارس القادم بدلا من يونيه وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).

موعد صرف المرتبات بالزيادة رسميا

وفقًا لما تم إعلانه بموافقة مجلس النواب على صرف العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسـنة 81 لسنة 2016، بنسبة 10% في 29 فبراير 2024، على أن يتم استحقاقها في 1/3/2024، بدلا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في 1/7/2024.

موعد استحقاق العلاوة الدورية

ووافق مجلس النواب على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ليكون 1- 3- 2024 بدلًا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في 1/7/2024، مع إقرار علاوة خاصـة لهم بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 29/2/2024 وبحد أدنى (150) جنيها/ شهريا.

ووافق مجلس النواب على زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من أول مارس 2024 بفئات مالية مقطوعة بواقع (500) جنيه للدرجة المالية السادسة ويزيد بقيمة (خمسين) جنيها لكل درجة ليصل لـ 900 جنيه للدرجة المالية الممتازة أو ما يعادلها.

ما موعد صرف مرتبات شهر فبراير ؟

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ولمدة 5 أيام. وتتيح الوزارة صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها أيام الخميس، والأحد، والاثنين والثلاثاء والأربعاء 22، و25، و26، و27، و28 من الشهر ذاته، بحسب بيان سابق من الوزارة.

مجلس النواب موعد العلاوة الدورية موعد استحقاق العلاوة الدورية قانون الخدمة المدنية موعد صرف مرتبات شهر فبراير

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