أخبار التكنولوجيا|بضغطة واحدة.. أقوى ميزة في واتساب تحميك من الاختراق.. أرخص موبايل شاومي فئة 4 آلاف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعد هاتف Oppo A78 واحد من أحدث هواتف شركة أوبو وأفضلها للفئة المتوسطة والشباب، حيث يضم الهاتف عددًا من المواصفات الكبيرة أبرزها بطارية ضخمة وكاميرا فائقة الدقة ومعالج قوي إلى جانب سعر مناسب.

أصبحت مشكلة الرسائل الاحتيالية التي تستهدف مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp لسرقة أموالهم أو بياناتهم الشخصية أمرًا خطيرًا على سلامة المستخدمين والبيانات الخاصة بهم، إلى أن أعلن واتساب منذ أيام عن حل لهذه المشكلة.



مع بداية العام، انتشر عدد من التطبيقات التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من المستخدمين على متجر تطبيقات App Store لهواتف آيفون وكذلك Google Play لهواتف أندرويد، ولكن بعد فترة من تحميلها لاحظ المستخدمون نشاطًا غريبًا لهذه التطبيقات.



يعد سعر الهاتف وحجم الشاشة وعمر البطارية هي ثلاثة اعتبارات رئيسية للعديد من المشترين، وتمنح الشاشة الكبيرة ذات المواصفات المميزة وضع أفضل بشكل عام لمشاهدة مقاطع الفيديو ولعب الألعاب واستخدام التطبيقات.



يُعد هاتف +Redmi A2 والذي تطلقه علامة ريدمي التابعة لشركة شاومي من أرخص الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق، حيث يقدم الهاتف عددًا من المواصفات الجيدة أبرزها 5000 مللي أمبير.



كشفت شركة vivo فيفو الصينية عن موعد إطلاق هاتفها Vivo Y200e 5G في 22 فبراير، حيث سيقدم الهاتف عددا من المواصفات المميزة وتصميم أنيق إلى جانب سعر مناسب للمستخدمين من الشباب والفئة المتوسطة.